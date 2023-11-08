Формула миру й подальша підтримка. Зеленський переговорив з прем'єром Японії

Президент Володимир Зеленський переговорив з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішідою. Говорили про Формулу миру України й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Володимира Зеленського.

Про що говорили:

Володимир Зеленський подякував Японії за її провідну роль у підтримці України під час головування в G7;

президента також привітав рішучу заяву голів МЗС країн G7, які підтвердили свою непохитну підтримку України;

"Домовилися розширити нашу співпрацю, зокрема роботу над безпековими гарантіями та конференцією з питань відновлення України, яка відбудеться в Японії в лютому наступного року", - додав президент.

також Володимир Зеленський подякував Японії за допомогу в галузі енергетики, яка містить потужні турбіни й трансформатори, а також за відновлення роботи офісу JICA в Києві;

обговорили подальшу мікрофінансову підтримку України, а також роботу з просування Формули миру;

Володимир Зеленський запросив Кішіду на майбутній другий саміт програми "Зерно з України".

Допомога Україні від Японії

Японія є однією з країн, яка виступила з підтримкою України на початку повномасштабного вторгнення терористів на територію нашої країни.

Нещодавно Київ та Токіо розпочали перший раунд переговорів про гарантії безпеки. Японія стала четвертою після США, Великої Британії та Канади, яка розпочала відповідні переговори з Україною.

Зокрема наші країни планують співпрацювати у питаннях щодо відновлення та розмінування звільнених від російської окупації територіях.