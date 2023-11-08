Формула мира и дальнейшая поддержка. Зеленский переговорил с премьером Японии
Президент Владимир Зеленский переговорил с премьер-министром Японии Фумио Кишидой. Говорили о Формуле мира Украины и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Владимира Зеленского.
О чем говорили:
- Владимир Зеленский поблагодарил Японию за ее ведущую роль в поддержке Украины во время председательства в G7;
- президента также приветствовал решительное заявление глав МИД стран G7, которые подтвердили свою непоколебимую поддержку Украины;
"Договорились расширить наше сотрудничество, в частности работу над гарантиями безопасности и конференцией по вопросам восстановления Украины, которая состоится в Японии в феврале следующего года", - добавил президент.
- также Владимир Зеленский поблагодарил Японию за помощь в области энергетики, которая включает мощные турбины и трансформаторы, а также за возобновление работы офиса JICA в Киеве;
- обсудили дальнейшую микрофинансовую поддержку Украины, а также работу по продвижению Формулы мира;
- Владимир Зеленский пригласил Кишиду на предстоящий второй саммит программы "Зерно из Украины".
Помощь Украине от Японии
Япония является одной из стран, которая выступила с поддержкой Украины в начале полномасштабного вторжения террористов на территорию нашей страны.
Недавно Киев и Токио начали первый раунд переговоров о гарантиях безопасности. Япония стала четвертой после США, Великобритании и Канады, начавшей соответствующие переговоры с Украиной.
В частности, наши страны планируют сотрудничать в вопросах восстановления и разминирования освобожденных от российской оккупации территориях.
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