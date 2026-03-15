Формула-1 скасувала два етапи Гран-прі в Бахрейні та Саудівській Аравії через війну з Іраном

Формула-1 і Міжнародна автомобільна федерація (FIA) заявили, що скасували Гран-прі в Бахрейні та Саудівській Аравії, які були заплановані на квітень. Причина - проблеми з безпекою, пов'язані з війною з Іраном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
"У зв'язку зі сформованою ситуацією на Близькому Сході Гран-прі в Бахрейні та Саудівській Аравії не відбудуться у квітні. Хоча розглядалися кілька альтернативних варіантів, в кінцевому підсумку було вирішено, що замін у квітні не буде", - йдеться в заяві Формули-1.
Як відомо, перегони мали відбутися 12 квітня в Бахрейні та 19 квітня в саудівському місті Джидда.
"Хоча це було непросте рішення, на жаль, на даному етапі, враховуючи поточну ситуацію на Близькому Сході, воно є правильним", - наголосив Стефано Доменікалі, президент і гендиректор Формули-1.
Міжнародна автомобільна федерація теж підтвердила, що у квітні не буде двох Гран-прі і жодних замін організовано не буде.
"FIA завжди ставитиме безпеку і благополуччя нашої спільноти та колег на перше місце. Після ретельного розгляду ми ухвалили це рішення, твердо пам'ятаючи про цю відповідальність", - сказав президент федерації Мохаммед Бен Сулайєм.
AP зазначає, що обидві країни, Бахрейн і Саудівська Аравія, постраждали під час відповідних дій Тегерана після серії атак на Іран, організованих США та Ізраїлем.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп останні кілька днів неодноразово заявляв, що Вашингтон уже здобув перемогу над Іраном. При цьому говорив, що цього ще недостатньо.
Незважаючи на інформацію в ЗМІ, що радники Трампа закликають його виходити з конфлікту, за даними WSJ, Трамп має намір продовжувати бойові дії ще щонайменше на кілька тижнів.
Агентство Reuters також писало, що адміністрація Трампа відхилила пропозицію близькосхідних країн про початок діалогу для припинення війни. В інтерв'ю NBC Трамп публічно заявив, що він поки що не готовий до угоди, хоча Іран хоче її укласти.