Формула-1 отменила два этапа Гран-при в Бахрейне и Саудовской Аравии из-за войны с Ираном

Формула-1 и Международная автомобильная федерация (FIA) заявили, что отменили Гран-при в Бахрейне и Саудовской Аравии, которые были запланированы на апрель. Причина - проблемы с безопасностью, связанных с войной с Ираном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
"В связи со сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке Гран-при в Бахрейне и Саудовской Аравии не состоятся в апреле. Хотя рассматривались несколько альтернативных вариантов, в конечном итоге было решено, что замен в апреле не будет", - говорится в заявлении Формулы-1.
Как известно, гонки должны были состоятся 12 апреля в Бахрейне и 19 апреля в саудовском городе Джидда.
"Хотя это было непростое решение, к сожалению, на данном этапе, учитывая текущую ситуацию на Ближнем Востоке, оно является правильным", - подчеркнул Стефано Доменикали, президент и гендиректор Формулы-1.
Международная автомобильная федерация тоже подтвердила, что в апреле не будет двух Гран-при и никаких замен организовано не будет.
"FIA всегда будет ставить безопасность и благополучие нашего сообщества и коллег на первое место. После тщательного рассмотрения мы приняли это решение, твердо помня об этой ответственности" - сказал президент федерации Мохаммед Бен Сулайем.
AP отмечает, что обе страны, Бахрейн и Саудовской Аравия, пострадали в ходе ответных действий Тегерана после серии атак на Иран, организованных США и Израилем.
Напомним, что президент США Дональд Трамп последние несколько дней неоднократно заявлял, что Вашингтон уже одержал победу над Ираном. При этом говорил, что этого еще недостаточно.
Несмотря на информацию в СМИ, что советники Трампа призывают его выходить из конфликта, по данным WSJ - Трамп намерен продолжать боевые действия ещё как минимум на несколько недель.
Агентство Reuters также писало, что администрация Трампа отклонила предложение ближневосточных стран о начале диалога для прекращения войны. В интервью NBC Трамп публично заявил, что он пока еще не готов к сделке, хотя Иран хочет ее заключить.