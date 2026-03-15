Формула-1 скасувала два етапи Гран-прі в Бахрейні та Саудівській Аравії через війну з Іраном

Формула-1 і Міжнародна автомобільна федерація (FIA) заявили, що скасували Гран-прі в Бахрейні та Саудівській Аравії, які були заплановані на квітень. Причина - проблеми з безпекою, пов'язані з війною з Іраном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

"У зв'язку зі сформованою ситуацією на Близькому Сході Гран-прі в Бахрейні та Саудівській Аравії не відбудуться у квітні. Хоча розглядалися кілька альтернативних варіантів, в кінцевому підсумку було вирішено, що замін у квітні не буде", - йдеться в заяві Формули-1.

Як відомо, перегони мали відбутися 12 квітня в Бахрейні та 19 квітня в саудівському місті Джидда.

"Хоча це було непросте рішення, на жаль, на даному етапі, враховуючи поточну ситуацію на Близькому Сході, воно є правильним", - наголосив Стефано Доменікалі, президент і гендиректор Формули-1.

Міжнародна автомобільна федерація теж підтвердила, що у квітні не буде двох Гран-прі і жодних замін організовано не буде.

"FIA завжди ставитиме безпеку і благополуччя нашої спільноти та колег на перше місце. Після ретельного розгляду ми ухвалили це рішення, твердо пам'ятаючи про цю відповідальність", - сказав президент федерації Мохаммед Бен Сулайєм.

AP зазначає, що обидві країни, Бахрейн і Саудівська Аравія, постраждали під час відповідних дій Тегерана після серії атак на Іран, організованих США та Ізраїлем.