Формула-1 отменила два этапа Гран-при в Бахрейне и Саудовской Аравии из-за войны с Ираном
Формула-1 и Международная автомобильная федерация (FIA) заявили, что отменили Гран-при в Бахрейне и Саудовской Аравии, которые были запланированы на апрель. Причина - проблемы с безопасностью, связанных с войной с Ираном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
"В связи со сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке Гран-при в Бахрейне и Саудовской Аравии не состоятся в апреле. Хотя рассматривались несколько альтернативных вариантов, в конечном итоге было решено, что замен в апреле не будет", - говорится в заявлении Формулы-1.
Как известно, гонки должны были состоятся 12 апреля в Бахрейне и 19 апреля в саудовском городе Джидда.
"Хотя это было непростое решение, к сожалению, на данном этапе, учитывая текущую ситуацию на Ближнем Востоке, оно является правильным", - подчеркнул Стефано Доменикали, президент и гендиректор Формулы-1.
Международная автомобильная федерация тоже подтвердила, что в апреле не будет двух Гран-при и никаких замен организовано не будет.
"FIA всегда будет ставить безопасность и благополучие нашего сообщества и коллег на первое место. После тщательного рассмотрения мы приняли это решение, твердо помня об этой ответственности" - сказал президент федерации Мохаммед Бен Сулайем.
AP отмечает, что обе страны, Бахрейн и Саудовской Аравия, пострадали в ходе ответных действий Тегерана после серии атак на Иран, организованных США и Израилем.
Война на Ближнем Востоке может быть далека от завершения
Напомним, что президент США Дональд Трамп последние несколько дней неоднократно заявлял, что Вашингтон уже одержал победу над Ираном. При этом говорил, что этого еще недостаточно.
Несмотря на информацию в СМИ, что советники Трампа призывают его выходить из конфликта, по данным WSJ - Трамп намерен продолжать боевые действия ещё как минимум на несколько недель.
Агентство Reuters также писало, что администрация Трампа отклонила предложение ближневосточных стран о начале диалога для прекращения войны. В интервью NBC Трамп публично заявил, что он пока еще не готов к сделке, хотя Иран хочет ее заключить.