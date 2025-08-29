UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Без форми не пускали? Яку "схему" заробітку на студентах вигадав екс-ректор НАУ

Раніше студенти НАУ повинні були ходити у формі (фото: nau.edu.ua)
Автор: Ірина Костенко, Катерина Гончарова

Сьогодні студентам Державного університету "Київський авіаційний інститут" ходити у формі (як це було раніше в НАУ) вже не потрібно.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла президент ДУ "КАІ" Ксенія Семенова.

Чи можна було ходити без форми студентам НАУ

У межах реорганізації Національного авіаційного університету, вищий навчальний заклад "роз'єднали" на Державний університет "Київський авіаційний інститут" (що є історичною назвою НАУ) та Українську державну льотну академію (в місті Кропивницький).

Сьогодні у КАІ обов'язкової форми для студентів вже немає. Проте раніше в НАУ навчатись без неї було не можна.

"Коли я вчилася, в перший корпус не пускали без форми взагалі", - пригадала Семенова свої студентські роки в університеті.

Вона розповіла також про "лайфхак", який вигадала для себе молодь.

"У нас цей корпус (перший, - Ред.) переходами з'єднаний з іншим. У восьмому корпусі охорона була більш лояльна, то ми заходили через восьмий корпус і проходили через восьмий в перший", - поділилась президент КАІ.

Як екс-ректор НАУ придумав заробляти на студентах

Студенти НАУ нерідко скаржились, що їхня форма - дуже поганої якості та її неможливо носити.

Тим часом Семенова пояснила: "Форма - це була одна зі схем колишнього ректора Максима Луцького".

"Він тоді працював директором сервісного центру. І він поганої якості форму продавав студентам за великі гроші", - розповіла теперішня очільниця університету.

Вона зауважила, що це - "був один із перших його "проектів". Тому і форма була такої якості.

Нагадаємо, 28 вересня 2023 року у ЗМІ з'явилась інформація, що уряд планує реорганізацію Національного авіаційного університету (НАУ) на тлі великої кількості скарг і скандалів.

На початку жовтня 2023 року тодішній ректор НАУ Максим Луцький, якому неодноразово закидали звинувачення в корупції та рейдерстві, вирішив "раптово" долучитися до лав Збройних сил України.

Вже незабаром - 13 жовтня 2023 року - Кабінет міністрів України підтримав рішення про реорганізацію Національного авіаційного університету.

10 квітня 2024 року стало відомо, що виконувати обов'язки ректора НАУ (КАІ) почала Ксенія Семенова - випускниця і викладачка НАУ, а також депутатка Київської міської ради від партії "Слуга народу".

26 серпня 2025 року Семенову було обрано президентом Державного університету "Київський авіаційний інститут".

НАУКорупціяСхеми шахраївСтудентиОсвіта в УкраїніУніверситети