Без форми не пускали? Яку "схему" заробітку на студентах вигадав екс-ректор НАУ

Чи можна було ходити без форми студентам НАУ

У межах реорганізації Національного авіаційного університету, вищий навчальний заклад "роз'єднали" на Державний університет "Київський авіаційний інститут" (що є історичною назвою НАУ) та Українську державну льотну академію (в місті Кропивницький).

Сьогодні у КАІ обов'язкової форми для студентів вже немає. Проте раніше в НАУ навчатись без неї було не можна.

"Коли я вчилася, в перший корпус не пускали без форми взагалі", - пригадала Семенова свої студентські роки в університеті.

Вона розповіла також про "лайфхак", який вигадала для себе молодь.

"У нас цей корпус (перший, - Ред.) переходами з'єднаний з іншим. У восьмому корпусі охорона була більш лояльна, то ми заходили через восьмий корпус і проходили через восьмий в перший", - поділилась президент КАІ.

Як екс-ректор НАУ придумав заробляти на студентах

Студенти НАУ нерідко скаржились, що їхня форма - дуже поганої якості та її неможливо носити.

Тим часом Семенова пояснила: "Форма - це була одна зі схем колишнього ректора Максима Луцького".

"Він тоді працював директором сервісного центру. І він поганої якості форму продавав студентам за великі гроші", - розповіла теперішня очільниця університету.

Вона зауважила, що це - "був один із перших його "проектів". Тому і форма була такої якості.