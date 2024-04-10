НАУ отримав нового ректора. Хто така Ксенія Семенова

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінка Ксенії Семенової у Facebook, офіційний сайт Київської міської ради.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про призначення та нову очільницю НАУ.

Повідомлення про призначення

Про своє призначення на посаду Семенова розповіла у соціальній мережі Facebook.

"Від сьогодні я виконую обов'язки ректорки НАУ. Це вперше, коли таке рішення Міністерство освіти й науки приймає на основі рекомендації Наглядової ради", - наголосила жінка.

Вона додала, що її можна вважати "спадковою освітянкою".

"Знаю, що таке атмосфера наукового пошуку з дитинства, і що таке ГВФ теж знаю з дошкільного віку. Але я не людина цієї системи. Я не розумію цінності формальних титулів, за якими нічого не стоїть, жорсткої ієрархії, статусності, недоречної бюрократії, приписування в статті авторів, які нічого не писали, плагіату", - наголосила Ксенія.

Вона нагадала, що із кількома активними людьми пробувала робити зміни в НАУ "року так з 2015" і ніколи не була "поза контекстом".

"Але тоді не було на це волі держави. Тепер позиція держави по НАУ - робити хороший інженерний університет. Наглядова рада справжня, вона працює і вона приймає рішення", - поділилась нова очільниця університету.

Вона уточнила, що голова наглядової ради - Петро Чернишов - людина "також із наукової родини, але із бізнесу".

З боку уряду цей "проект" координує Михайло Федоров. Слідкують за тим, що відбувається - всі у державі.

"Все схоже на момент "коли, якщо не зараз". В НАУ крутий потенціал і дуже боляче було дивитись останні 10 років, як університет знищують. Тепер величезна кількість професіоналів і випускників НАУ готові долучитися до реформи університету. Є люди всередині, на яких не страшно опертися. Все має вийти. Приєднуйтесь", - підсумувала Семенова.

Допис Ксенії Семенової (скріншот: facebook.com/shelevytska)

Життєвий шлях і досягнення Ксенії Семенової

Ксенія Семенова - випускниця і викладачка НАУ, а також депутатка Київської міської ради від партії "Слуга народу".

Вона народилася 3 березня 1990 року у Кривому Розі. Одружена, виховує доньку Соломію.

У 2013 році закінчила навчання за напрямом "Електронні пристрої та системи", у 2016 - за освітньо-професійною програмою кандидатки наук у Національному авіаційному університеті.

З 2015 по 2018 рік працювала керівницею напряму в українській секції IEEE, що є найбільшою у світі професійною технічною організацією, яка займається просуванням технологій.

З 2017 по 2019 рік була інженером у компанії Radionics у напрямку алгоритмів обробки сигналів та симуляції сигналу радарів.

З 2017 по 2021 рік очолювала комунікації у мережі академічних бізнес-інкубаторів YEP, що займається бізнес-освітою для молоді та розвиває підприємницьку екосистему України.

З 2019 року - помічниця народного депутата Романа Грищука, голови підкомітету з питань освіти впродовж життя та позашкільної освіти, а також адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу комітету.

Депутаткою Київради Семенова була обрана у 2020 році. Вона увійшла також до Постійної комісії Київської міської ради з питань цифрової трансформації та адміністративних послуг - стала заступницею голови цієї комісії.

З 2021 року - директорка освітніх програм в бізнес-інкубаторі YEP.

24 лютого 2022 року стала співзасновницею благодійного фонду "Солом'янські котики", який спеціалізується на тактичній медицині, гуманітарному розмінуванні, авто для військових та організації пунктів незламності.

У 2023 році стала учасницею програми Young Elected Politicians та представляла Україну та Київ на 156 пленарному засіданні Комітету регіонів у Брюсселі.

Що відомо про реорганізацію НАУ

28 вересня 2023 року у ЗМІ з'явилась інформація, що уряд планує реорганізацію НАУ на тлі великої кількості скарг і скандалів.

На початку жовтня 2023 року тодішній ректор НАУ Максим Луцький, якому неодноразово закидали звинувачення в корупції та рейдерстві, вирішив "раптово" долучитися до лав Збройних сил України.

Вже незабаром - 13 жовтня 2023 року - Кабінет міністрів України підтримав рішення про реорганізацію Національного авіаційного університету.

Виходячи з цього, вищий навчальний заклад буде поділений на два інших:

Державний університет "Київський авіаційний інститут" (історична назва НАУ)

окремий заклад під назвою Українська державна льотна академія (м. Кропивницький)

Радником міністра освіти й науки Оксена Лісового з питань розвитку НАУ було призначено екс-президента "Київстару" Петра Чернишова.

Разом із розпорядженням про реорганізацію, МОН анонсувало, що планує:

видати накази про призначення нових керівників освітнього закладу

створити наглядову раду при ДУ "КАІ" (яка буде пильнувати й підтримувати управління університету в період його перетворення і подальшого функціонування)

Водночас у Міносвіти наголосили, що "реорганізація закладу не вплине на умови праці й рівень заробітних плат освітніх працівників, однак призведе до оновлення складу керівництва університету та внутрішніх управлінських процесів, що є вкрай необхідним для ефективної трансформації закладу".