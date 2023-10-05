Екс-регіонал, рейдер чи патріот? Ректор НАУ Луцький вирішив іти в ЗСУ на фоні скандалу з реорганізацією

Нещодавно суспільство сколихнула цікава новина - ректор Національного авіаційного університету Максим Луцький, якому неодноразово закидали звинувачення в корупції та рейдерстві, вирішив долучитися до лав Збройних сил України попри скандал із реорганізацією НАУ.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Вікіпедія, сайт НАУ, Facebook-сторінка КПІ live, Facebook-сторінка депутатки Київської міської ради Ксенії Семенової, BIHUS Info, Facebook-сторінка Оксена Лісового, Facebook-сторінка Максима Луцького, Рух ЧЕСНО.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про скандали навколо очільника НАУ, потенційну реорганізацію університету та рішення Луцького залишити керівну й освітню діяльність заради служби у силах ППО.

"Тернистий" шлях Луцького

Максим Луцький народився в Києві в сім'ї науковців (батько - професор КПІ, мати - науковий співробітник Інституту кібернетики НАН України).

Після восьмого класу перейшов до професійної школи №79 (сучасний Ліцей інформаційних технологій), а після цього навчався в Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського за спеціальністю "Комп'ютерні та інтелектуальні системи та мережі".

На початку 90-х років почав займатись підприємницькою діяльністю. А у 2006 році Луцького вперше обрали депутатом Верховної Ради від партії "Батьківщина". Проте згодом він перейшов до "Партії регіонів".

Максим Луцький був у "Партії регіонів" (фото: facebook.com/Максим Луцький)

Вже за рік він став заступником тодішнього міністра освіти та науки України Станіслава Ніколаєнка, а у 2008-му обійняв посаду проректора з міжнародних зв'язків і (дещо пізніше) першого проректора НАУ.

На виборах 2012 року Луцький балотувався на 222-му окрузі в Солом'янському районі Києва. Тоді його звинуватили в недобросовісній агітації (він розповсюджував безкоштовні ліки, шоколадки та шампанське зі своїми фотографіями). Крім того, посадовець нібито просив викладачів і студентів НАУ змінити місце реєстрації, щоб голосувати в "потрібному" районі...

Максим Луцький (фото: facebook.com/Максим Луцький)

Тоді депутатом Луцький не став, однак екс-президент-утікач Віктор Янукович призначив його головою Солом'янської райдержадміністрації, де той пропрацював до 2014 року.

На початку 2021 року колишній нардеп-регіонал переміг на виборах ректора Національного авіаційного університету в Києві.

У липні того ж року Луцький натрапив на скандал, коли вирішив запровадити дрес-код для студентів, ухваливши правила про зовнішній вигляд учасників освітнього процесу. Ними було, зокрема, введено заборону на декольте і міні-спідниці у студенток, а також носіння "неформальної символіки й атрибутики".

У квітні 2023 року Луцький погрожував студентам і забороняв жартувати про екс-міністра Сергія Шкарлета під час фестивалю "Студвесна".

Але найбільше освітянина критикують за забудову території НАУ, хоча він будь-які звинувачення в корупції на свою адресу відкидає. Це при тому, що на початку травня журналісти викрили Луцького в погрозах, рейдерстві та намаганнях незаконно присвоїти житло в будинку на території НАУ.

28 липня чинний очільник Міністерства освіти й науки Оксен Лісовий підписав наказ про оголошення догани ректору Луцькому на підставі порушення законодавства про освіту та вимоги контракту.

Додамо також, що Луцький є кумом колишнього міністра освіти Дмитра Табачника, якого підозрюють у державній зраді.

Що пропонують змінити в НАУ

28 вересня поточного року у ЗМІ з'явилась інформація, буцімто уряд планує розглянути розпорядження про реорганізацію НАУ, і відповідний проект вже погоджено з ключовими міністерствами.

При цьому запланована реорганізація НАУ не має вплинути на хід навчального процесу в університеті. Крім того, передбачається збереження наявного рівня заробітних плат професорсько-викладацького складу (навіть його поступове збільшення, якщо деградацію університету вдасться зупинити).

В межах реорганізації планується, зокрема, розподіл НАУ на дві структури:

Державний університет "Київський авіаційний інститут" (історична назва НАУ)

окремий заклад під назвою Українська державна льотна академія (м. Кропивницький)

Вони повинні стати складовими потужної системи підготовки фахівців і розробки військових інновацій у галузі MilitaryTech (відповідну концепцію вже незабаром планують презентувати президенту Володимиру Зеленському).

На думку урядовців, ці заклади мають стати ключовими центрами розвитку авіаційної галузі в Україні:

підготовки пілотів

розробки нових дизайнів

введення в експлуатацію інноваційних безпілотних літальних апаратів (БПЛА)

підтримки української воєнної промисловості

ЗМІ повідомляють, що проект відповідного розпорядження вноситься на розгляд Кабінету міністрів за ініціативи віце-прем'єр-міністра Михайла Федорова.

Причини реорганізації

Рішенню щодо реорганізації НАУ передували низка важливих моментів:

численні скандали щодо незаконного відчуження земель НАУ для багатоповерхового будівництва згідно інвестиційних договорів, які містять невигідні умови для ЗВО

порушення мовних норм освітнього процесу у НАУ (встановлених Уповноваженим із захисту державної мови)

падіння показників рівня освіти в НАУ

невиконання цільових показників ректора

значна кількість "умовних" акредитацій освітніх програм

численні скарги представників студентського самоврядування на керівництво НАУ до МОН

неспроможність чинного керівництва й колективу НАУ (попри численні обіцянки й наявний потенціал) розробити жодного БПЛА від початку повномасштабного вторгнення РФ

неодноразові звернення колективу та керівництва Льотної академії у Кропивницькому з проханням "відділити їх від НАУ"

Зазначимо, що у 2011 році Льотна академія (за розпорядженням Кабміну) увійшла до структури НАУ й отримала назву "Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету".

Реакція НАУ

Після опублікування новин про ймовірну реорганізацію НАУ, у вищому навчальному закладі було організовано загальноуніверситетські збори. У них взяли участь представники викладацької, наукової, адміністративної та студентської спільнот.

В межах зустрічі було схвалене рішення "щодо підготовки звернення" до президента, голови Верховної Ради, прем'єр-міністра, міністра освіти й науки "щодо недопущення знищення шляхом реорганізації потужного авіаційного закладу освіти України, який постійно займає провідні позиції в українських та світових рейтингах ЗВО та позбавлення його статусу Національного".

Крім того, представники НАУ просять:

зупинити розгляд Кабінетом міністрів проекту розпорядження "Про реорганізацію Національного авіаційного університету"

направити вказаний проект до трудових колективів Національного авіаційного університету та Льотної академії НАУ "для демократичного розгляду та погодження"

здійснити комплексне вивчення можливих наслідків реорганізації та схвалити обґрунтовані висновки щодо доцільності реорганізації у запропонованому проектом вигляді - із залученням відповідних фахівців

Крім цього в залі Вченої ради НАУ відбулось позачергове засідання за участі ректора Максима Луцького, голови ради Миколи Кулика, секретаря засідання Миколи Легенького та інших.

За результатами обговорення найбільш актуальних питань, посадовці схвалили такі рішення:

затвердити звернення про недоцільність реорганізації НАУ (схвалене зборами працівників та студентів університету)

взяти до відома клопотання Льотної академії НАУ про її виділення зі структури університету

створити робочу групу для забезпечення глибокого та всебічного вивчення питання щодо виділення Льотної академії зі структури НАУ

звернутися до Міністерства освіти й науки та Льотної академії НАУ з клопотанням про надання кандидатур до складу робочої групи

підготувати впродовж місяця узгоджені пропозиції та представити проект рішення із зазначеного вище питання на розгляд Вченій раді університету

"Шах і мат" від ректора

3 жовтня, попри всі скандали навколо НАУ і самого ректора, Луцький зробив сенсаційну заяву - у своєму Facebook він заявив, що... стає на захист України.

"Друзі, хочу розділити з вами одне зі своїх найбільш важливих рішень, прийнятих за все життя. Розраховую на вашу підтримку, а навзаєм обіцяю активно передавати від кожного з вас полум'яні вітання тим, хто хибно вирішив, що може безкарно знищувати мирну Україну, лякати її шахедами чи тероризувати ракетами", - наголосив посадовець.

Він зауважив, що йдеться про рішення служити у лавах Збройних сил України.

"Зокрема, у лавах ППО, адже маю відповідну військову спеціальність", - уточнив Луцький.

Водночас чиновник додав, що таке рішення ухвалив "не сьогодні".

"Але інформую про нього зараз, коли майже усі формальні та організаційні процедури успішно пройдено. З честю та гордістю служитиму народові України!", - підсумував екс-регіонал.

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Найцікавіше, що таке рішення Луцький схвалив попри численні проблеми, що випали нині на долю його "дітища" - Національного авіаційного університету.

Адже згідно із законом, схваленим Верховною Радою ще 29 липня 2022 року, наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники не підлягають призову на військову службу під час мобілізації (за умови роботи в наукових установах і організаціях, закладах вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти).

Отже, чим насправді продиктоване таке рішення очільника НАУ - залишається лише здогадуватись...