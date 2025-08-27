ua en ru
Обирали 7 годин: хто став президентом Київського авіаційного інституту

Середа 27 серпня 2025 10:08
Обирали 7 годин: хто став президентом Київського авіаційного інституту Київський авіаційний інститут (КАІ) отримав президента (фото: nau.edu.ua)
Автор: Ірина Костенко

Президентом Державного університету "Київський авіаційний інститут" стала виконувач обов'язків ректора Ксенія Семенова.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію голови Наглядової ради КАІ Петра Чернишова у Facebook.

Як відбувались вибори президента КАІ

За словами Чернишова, вибори президента Київського авіаційного інституту проходили 26 серпня згідно з постановою Кабінету міністрів України №1029 - "Про реалізацію експериментального проекту щодо розвитку автономії деяких закладів вищої освіти".

Засідання Наглядової ради КАІ тривало при цьому впродовж 7 годин.

Окрему подяку "за дорадчий голос у конкурсі й незалежну думку" посадовець висловив:

  • Володимиру Цою (випускнику КАІ й представнику великого бізнесу, який співпрацює з університетом);
  • Антону Скибінському (голові Студентської ради КАІ).

"Таким чином, у засіданні були представлені і бізнес, і студенти - обидва були присутні та долучені до процесу ухвалення рішення", - наголосив голова Наглядової ради.

Хто ще претендував на цю посаду

"На конкурс подалися 8 кандидатів, з яких 7 були присутні в КАІ на співбесіді", - розповів Чернишов і подякував від імені Наглядової ради рекрутинговій компанії Korn Ferry - за допомогу з підбором кандидатів на конкурс.

Крім того, він подякував кандидатам, які долучилися до конкурсу та пройшли співбесіду:

  • Андрікевич А.;
  • Бойченко С.;
  • Корченко О.;
  • Корольов Ю.;
  • Кравченко Д.;
  • Семенова К.;
  • Товкач С.

Чому президентом КАІ обрали Семенову

Чернишов визнав, що під час засідання "дискусії були непрості".

"Але Наглядова рада ухвалила рішення - новим президентом КАІ обрано Ксенію Семенову. Вітаю Ксенію", - наголосив він.

Уточнюється, що за час виконання нею обов'язків у КАІ:

  • з'явилися нові лабораторії;
  • почалися цифрові зміни;
  • уперше за багато років університет вийшов у діалог з бізнесом.

"Це гарний початок", - зауважив Чернишов.

Отже, за його словами, "Наглядова рада зробила свій вибір і тепер контролюватиме процес зі своїх робочих диванів".

"Тут усе серйозно: диван м'який, а контроль жорсткий", - підсумував Чернишов.

Обирали 7 годин: хто став президентом Київського авіаційного інститутуПублікація Петра Чернишова (скриншот: facebook.com/peter.chernyshov)

За яких обставин Семенова стала в.о. ректора

28 вересня 2023 року у ЗМІ з'явилась інформація, що уряд планує реорганізацію Національного авіаційного університету (НАУ) на тлі великої кількості скарг і скандалів.

На початку жовтня 2023 року тодішній ректор НАУ Максим Луцький, якому неодноразово закидали звинувачення в корупції та рейдерстві, вирішив "раптово" долучитися до лав Збройних сил України.

Вже незабаром - 13 жовтня 2023 року - Кабінет міністрів України підтримав рішення про реорганізацію Національного авіаційного університету.

Виходячи з цього, вищий навчальний заклад вирішено було "поділити" на два інших:

  • Державний університет "Київський авіаційний інститут" (історична назва НАУ);
  • окремий заклад під назвою Українська державна льотна академія (м. Кропивницький).

При цьому радником міністра освіти й науки Оксена Лісового з питань розвитку НАУ було призначено екс-президента "Київстару" Петра Чернишова.

Разом із розпорядженням про реорганізацію, МОН анонсувало, що планує:

  • видати накази про призначення нових керівників освітнього закладу;
  • створити наглядову раду при ДУ "КАІ" (яка буде пильнувати й підтримувати управління університету в період його перетворення і подальшого функціонування).

У Міносвіти наголосили, що "реорганізація закладу не вплине на умови праці й рівень заробітних плат освітніх працівників, однак призведе до оновлення складу керівництва університету та внутрішніх управлінських процесів, що є вкрай необхідним для ефективної трансформації закладу".

10 квітня 2024 року стало відомо, що виконувати обов'язки ректора НАУ (КАІ) почала Ксенія Семенова - випускниця і викладачка НАУ, а також депутатка Київської міської ради від партії "Слуга народу".

