Обирали 7 годин: хто став президентом Київського авіаційного інституту
Президентом Державного університету "Київський авіаційний інститут" стала виконувач обов'язків ректора Ксенія Семенова.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію голови Наглядової ради КАІ Петра Чернишова у Facebook.
Як відбувались вибори президента КАІ
За словами Чернишова, вибори президента Київського авіаційного інституту проходили 26 серпня згідно з постановою Кабінету міністрів України №1029 - "Про реалізацію експериментального проекту щодо розвитку автономії деяких закладів вищої освіти".
Засідання Наглядової ради КАІ тривало при цьому впродовж 7 годин.
Окрему подяку "за дорадчий голос у конкурсі й незалежну думку" посадовець висловив:
- Володимиру Цою (випускнику КАІ й представнику великого бізнесу, який співпрацює з університетом);
- Антону Скибінському (голові Студентської ради КАІ).
"Таким чином, у засіданні були представлені і бізнес, і студенти - обидва були присутні та долучені до процесу ухвалення рішення", - наголосив голова Наглядової ради.
Хто ще претендував на цю посаду
"На конкурс подалися 8 кандидатів, з яких 7 були присутні в КАІ на співбесіді", - розповів Чернишов і подякував від імені Наглядової ради рекрутинговій компанії Korn Ferry - за допомогу з підбором кандидатів на конкурс.
Крім того, він подякував кандидатам, які долучилися до конкурсу та пройшли співбесіду:
- Андрікевич А.;
- Бойченко С.;
- Корченко О.;
- Корольов Ю.;
- Кравченко Д.;
- Семенова К.;
- Товкач С.
Чому президентом КАІ обрали Семенову
Чернишов визнав, що під час засідання "дискусії були непрості".
"Але Наглядова рада ухвалила рішення - новим президентом КАІ обрано Ксенію Семенову. Вітаю Ксенію", - наголосив він.
Уточнюється, що за час виконання нею обов'язків у КАІ:
- з'явилися нові лабораторії;
- почалися цифрові зміни;
- уперше за багато років університет вийшов у діалог з бізнесом.
"Це гарний початок", - зауважив Чернишов.
Отже, за його словами, "Наглядова рада зробила свій вибір і тепер контролюватиме процес зі своїх робочих диванів".
"Тут усе серйозно: диван м'який, а контроль жорсткий", - підсумував Чернишов.
Публікація Петра Чернишова (скриншот: facebook.com/peter.chernyshov)
За яких обставин Семенова стала в.о. ректора
28 вересня 2023 року у ЗМІ з'явилась інформація, що уряд планує реорганізацію Національного авіаційного університету (НАУ) на тлі великої кількості скарг і скандалів.
На початку жовтня 2023 року тодішній ректор НАУ Максим Луцький, якому неодноразово закидали звинувачення в корупції та рейдерстві, вирішив "раптово" долучитися до лав Збройних сил України.
Вже незабаром - 13 жовтня 2023 року - Кабінет міністрів України підтримав рішення про реорганізацію Національного авіаційного університету.
Виходячи з цього, вищий навчальний заклад вирішено було "поділити" на два інших:
- Державний університет "Київський авіаційний інститут" (історична назва НАУ);
- окремий заклад під назвою Українська державна льотна академія (м. Кропивницький).
При цьому радником міністра освіти й науки Оксена Лісового з питань розвитку НАУ було призначено екс-президента "Київстару" Петра Чернишова.
Разом із розпорядженням про реорганізацію, МОН анонсувало, що планує:
- видати накази про призначення нових керівників освітнього закладу;
- створити наглядову раду при ДУ "КАІ" (яка буде пильнувати й підтримувати управління університету в період його перетворення і подальшого функціонування).
У Міносвіти наголосили, що "реорганізація закладу не вплине на умови праці й рівень заробітних плат освітніх працівників, однак призведе до оновлення складу керівництва університету та внутрішніх управлінських процесів, що є вкрай необхідним для ефективної трансформації закладу".
10 квітня 2024 року стало відомо, що виконувати обов'язки ректора НАУ (КАІ) почала Ксенія Семенова - випускниця і викладачка НАУ, а також депутатка Київської міської ради від партії "Слуга народу".