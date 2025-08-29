Без формы не пускали? Какую "схему" заработка на студентах придумал экс-ректор НАУ

Можно ли было ходить без формы студентам НАУ

В рамках реорганизации Национального авиационного университета, высшее учебное заведение "разъединили" на Государственный университет "Киевский авиационный институт" (что является историческим названием НАУ) и Украинскую государственную летную академию (в городе Кропивницкий).

Сегодня в КАИ обязательной формы для студентов уже нет. Однако раньше в НАУ учиться без нее было нельзя.

"Когда я училась, в первый корпус не пускали без формы вообще", - вспомнила Семенова свои студенческие годы в университете.

Она рассказала также о "лайфхаке", который придумала для себя молодежь.

"У нас этот корпус (первый, - Ред.) переходами соединен с другим. В восьмом корпусе охрана была более лояльна, так что мы заходили через восьмой корпус и проходили через восьмой в первый", - поделилась президент КАИ.

Как экс-ректор НАУ придумал зарабатывать на студентах

Студенты НАУ нередко жаловались, что их форма - очень плохого качества и ее невозможно носить.

Между тем Семенова объяснила: "Форма - это была одна из схем бывшего ректора Максима Луцкого".

"Он тогда работал директором сервисного центра. И он плохого качества форму продавал студентам за большие деньги", - рассказала нынешняя руководительница университета.

Она отметила, что это - "был один из первых его "проектов". Поэтому и форма была такого качества.