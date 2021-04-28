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ФОПы и наемные работники начали получать карантинные 8 тысяч гривен

Новина українською → Украина, Среда 28 апреля 2021 10:20
ФОПы и наемные работники начали получать карантинные 8 тысяч гривен Фото: первые ФОПы получили по 8 тысяч гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

На счета физических лиц - предпринимателей (ФОПов) и наемных работников из "красных" зон поступили первые выплаты по 8 тысяч гривен. По состоянию на 28 апреля выплачено 200 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По данным пресс-службы, всего заявления подали более 300 тысяч и наемных работников. Таким образом, средства получили менее 10% от тех, кто подал заявки (25 тысяч).

В то же время министр экономики Игорь Петрашко отметил, что "дальше процесс будет ритмичным".

"Хочу всех успокоить, что при необходимости на программу будут предусмотрены дополнительные средства, ведь программа будет доступна в течение 2021 года для всех областей, которые попадают в"красную" зону", - сказал министр.

Отметим, заявки на получение 8 тысяч гривен компенсации начали принимать 19 апреля. Из госбюджета выделили средства лишь на 175 тысяч граждан - 1,4 млрд гривен.

В пресс-службе Минэкономики сообщили РБК-Украина, что физические лица - предприниматели (ФОПы) и наемные работники из "красных зон" смогут получить по 8 тысяч в течение десяти дней после заполнения заявки. Все данные должны быть заполнены правильно.

Инструкция по подаче заявки опубликована на портале "Дія". Подача заявки займет около 5 минут. Конечный срок подачи заявления: 30 дней со дня введения "красного" уровня в регионе.

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