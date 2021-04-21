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Заявки на получение 8000 гривен подали более 200 тысяч украинцев

Новина українською → Украина, Среда 21 апреля 2021 13:22
Заявки на получение 8000 гривен подали более 200 тысяч украинцев Фото: Шмигаль объявил количество заявок от ФОПов (kmu. gov. ua)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 21 апреля заявки на получение 8 тысяч гривен подали уже 206 тысяч физических лиц - предпринимателей (ФОПов) и наемных работников. Заявки принимаются из "красных зон".

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, 21 апреля, которое транслировалось на Youtube.

Как напомнил Шмыгаль, оформить заявку можно через портал или приложение "Дія". "Система автоматически определяет, подпадаете ли вы под выплаты", - сказал он.

Премьер отметил, что предприниматели и наемные работники в тех регионах, которые были в красной зоне, но по состоянию на начало этой недели вышли из нее, все равно смогут податься на программу государственной помощи.

"То есть, бизнес в Ивано-Франковской или Закарпатской области так же может оставить заявки для получения выплат", - сказал Шмыгаль.

Напомним, Кабинет министров 7 апреля принял постановление о порядке выплат физическим лицам - предпринимателям (ФОПам) и наемным работникам по 8 тысяч гривен. Деньги получат только в "красной" зоне работники предприятий, основной вид деятельности вошел в список.

Инструкция по подаче заявки опубликована на портале "Дія". Подача заявки займет около 5 минут. Конечный срок подачи заявления: 30 дней со дня введения "красного" уровня в регионе.

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