ФОПи та наймані працівники почали отримувати карантинні 8 тисяч гривень
На рахунки фізичних осіб - підприємців (ФОПів) та найманих працівників з "червоних" зон надійшли перші виплати по 8 тисяч гривень. Станом на 28 квітня виплачено 200 млн гривень.
Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.
За даними прес-служби, усього заяви подали понад 300 тисяч та найманих працівників. Таким чином, кошти отримали менше 10% від тих, хто подав заяви (25 тисяч).
Водночас міністр економіки Ігор Петрашко зазначив, що "далі процес буде ритмічним".
"Хочу всіх заспокоїти, що при необхідності на програму будуть передбачені додаткові кошти, адже програма буде доступна впродовж 2021 року для всіх областей, які потрапляють до"червоної" зони", - сказав міністр.
Відзначимо, заявки на отримання 8 тисяч гривень компенсації почали приймати 19 квітня. З держбюджету виділили кошти лише на 175 тисяч громадян - 1,4 млрд гривень.
У прес-службі Мінекономіки повідомили РБК-Україна, що фізичні особи - підприємці (ФОПи) та наймані працівники з "червоних зон" зможуть отримати по 8 тисяч протягом десяти днів після заповнення заявки. Усі дані повинні бути заповнені правильно.
Інструкція щодо подачі заявки опублікована на порталі "Дія". Подача заявки займе близько 5 хвилин. Кінцевий термін подачі заяви: 30 днів з дня введення "червоного" рівня в регіоні.