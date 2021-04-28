ФОПи та наймані працівники почали отримувати карантинні 8 тисяч гривень

На рахунки фізичних осіб - підприємців (ФОПів) та найманих працівників з "червоних" зон надійшли перші виплати по 8 тисяч гривень . Станом на 28 квітня виплачено 200 млн гривень.

За даними прес-служби, усього заяви подали понад 300 тисяч та найманих працівників. Таким чином, кошти отримали менше 10% від тих, хто подав заяви (25 тисяч).

Водночас міністр економіки Ігор Петрашко зазначив, що "далі процес буде ритмічним".

"Хочу всіх заспокоїти, що при необхідності на програму будуть передбачені додаткові кошти, адже програма буде доступна впродовж 2021 року для всіх областей, які потрапляють до"червоної" зони", - сказав міністр.