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ФОПы после акции под Радой идут маршем к Офису президента

Киев, Пятница 04 декабря 2020 11:53
ФОПы после акции под Радой идут маршем к Офису президента
Фото: акция протеста ФОПов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

После акции под Верховной радой Украины представители бизнеса идут маршем к Офису президента. Они требуют принять новый закон об упрощенном налогообложении малого и среднего бизнеса.

Об этом с места событий сообщает корреспондент РБК-Украина.

На данный момент несколько тысяч протестующих ФОПов (физические лица-предприниматели) идут маршем от правительственного квартала к Офису президента через Европейскую площадь, Крещатик и Бессарабскую площадь.

Фото: марш ФОПов (РБК-Украина)

В то же время, как сообщает полиция Киева, на двух активных участников протеста под Верховной радой составили административные материалы за хулиганство. Также полиция отмечает, что акция сопровождалась словесными перепалками и небольшими стычками с протестующими, которые блокировали дорогу и вели себя агрессивно.

Напомним, 1 декабря под Верховной радой тоже проходили масштабные протесты ФОПов, которые сопровождались столкновениями с полицией. Они требовали, чтобы парламент полностью отменил введение кассовых аппаратов и пообещали, что акции будут бессрочными.

На фоне протестов Рада проголосовала за закон, которым отсрочили обязательное наличие кассовых аппаратов до 2022 года.

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