Протесты ФОПов: демонстранты перекрывают входы в Раду

Фото: протесты под Радой (РБК-Украина)

В Киеве под стенами Верховной рады продолжается акция протеста предпринимателей. В знак несогласия с решением парламента отсрочить введение кассовых аппаратов для ФОПов, демонстранты пытаются перекрыть входы и выходы из Рады.

Об этом сообщили в эфире "Украина 24".

Демонстранты требуют, чтобы парламент полностью отменил введение кассовых аппаратов. Участники протеста заявили, что их акция является бессрочной, и они не будут расходиться ни сегодня, ни завтра.

Участники протеста пытались пройти ко входу в парламент, однако правоохранители оттеснили демонстрантов.

Напомним, сегодня в правительственном квартале в Киеве проходит марш ФОПов. Главные требования демонстрантов - принятие парламентом законопроектов об упрощенной системе налогообложения малого и среднего бизнеса, а также отмена введение фискальных кассовых аппаратов.

Ранее спикер парламента Дмитрий Разумков пообещал, что парламент выполнит требования протестующих до конца дня. Позже народные депутаты приняли решение об отсрочке введения кассовых аппаратов для ФОПов.