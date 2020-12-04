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ФОПи після акції під Радою йдуть маршем до Офісу президента

Київ, П'ятниця 04 грудня 2020 11:53
ФОПи після акції під Радою йдуть маршем до Офісу президента
Фото: акція протесту ФОПів (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Після акції під Верховною радою України представники бізнесу йдуть маршем до Офісу президента. Вони вимагають прийняти новий закон про спрощене оподаткування малого та середнього бізнесу.

Про це з місця подій повідомляє кореспондент РБК-Україна.

На даний момент кілька тисяч протестувальників ФОПів (фізичні особи-підприємці) йдуть маршем від урядового кварталу до Офісу президента через Європейську площу, Хрещатик і Бессарабську площу.

Фото: марш ФОПів (РБК-Україна)

У той же час, як повідомляє поліція Києва, на двох активних учасників протесту під Верховною радою склали адміністративні матеріали за хуліганство. Також поліція зазначає, що акція супроводжувалася словесними перепалками і невеликими сутичками з протестувальниками, які блокували дорогу і вели себе агресивно.

Нагадаємо, 1 грудня під Верховною радою теж проходили масштабні протести ФОПів, які супроводжувалися сутичками з поліцією. Вони вимагали, щоб парламент повністю скасував запровадження касових апаратів і пообіцяли, що акції будуть безстроковими.

На тлі протестів Рада проголосувала за закон, яким відтермінували обов'язкову наявність касових апаратів до 2022 року.

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