ФОПи після акції під Радою йдуть маршем до Офісу президента

Фото: акція протесту ФОПів (РБК-Україна)

Після акції під Верховною радою України представники бізнесу йдуть маршем до Офісу президента. Вони вимагають прийняти новий закон про спрощене оподаткування малого та середнього бізнесу.

Про це з місця подій повідомляє кореспондент РБК-Україна.

На даний момент кілька тисяч протестувальників ФОПів (фізичні особи-підприємці) йдуть маршем від урядового кварталу до Офісу президента через Європейську площу, Хрещатик і Бессарабську площу.

Фото: марш ФОПів (РБК-Україна)

У той же час, як повідомляє поліція Києва, на двох активних учасників протесту під Верховною радою склали адміністративні матеріали за хуліганство. Також поліція зазначає, що акція супроводжувалася словесними перепалками і невеликими сутичками з протестувальниками, які блокували дорогу і вели себе агресивно.

Нагадаємо, 1 грудня під Верховною радою теж проходили масштабні протести ФОПів, які супроводжувалися сутичками з поліцією. Вони вимагали, щоб парламент повністю скасував запровадження касових апаратів і пообіцяли, що акції будуть безстроковими.

На тлі протестів Рада проголосувала за закон, яким відтермінували обов'язкову наявність касових апаратів до 2022 року.