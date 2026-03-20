ФОПи, посилки та "податок на OLX". Мінфін оприлюднив великий "податковий законопроєкт"

У пояснювальній записці зазначається, що прийняття законопроєкту дозволить залучити до державного бюджету України податкові надходження в сумі приблизно 60 млрд гривень в розрахунку на рік та запобігти втратам надходжень військового збору після припинення або скасування воєнного стану.

ПДВ для ФОПів

Згідно з документом, термін обов’язкової реєстрації платниками ПДВ, чий дохід становить понад 4 млн гривень на рік (85 тисяч євро) - з 1 січня 2027 року.

У якості послаблень пропонується для платників ПДВ, які сплачують єдиний податок, зробити звітним податковим періодом календарний квартал, а також застосовувати штрафні санкції у розмірі 1 гривні за перші п’ять порушень протягом 2027 року.

Мова про порушення ними термінів реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та/або порушення правил нарахування і сплати грошового зобов’язання.

Також пропонується надати право складати зведені податкові накладні у разі здійснення постачання товарів (послуг) та/або отримання попередньої оплати за товари (послуги), особам, які не зареєстровані платниками ПДВ, не пізніше останнього дня місяця.

Військовий збір

Законопроєктом пропонується продовжити сплату військового збору не до скасування військового стану, а до набрання чинності рішенням Верховної Ради про завершення реформи ЗСУ.

Для ФОП - платників єдиного податку першої, другої та четвертої групи Мінфін хоче встановити його на рівні 10% від однієї мінімальної заробітної плати (у 2026 році - 850 гривень), а платників єдиного податку третьої групи (ФОП та юридичних осіб) (крім електронних резидентів (е-резидентів) - 1% від доходу.

Цифрові платформи

У частині оподаткування доходів від цифрових платформ Мінфін зазначає, що нараз вони мають оподатковуватися за ставкою 18%, тоді як пропонується знизити її до 5% та взагалі не оподатковувати у разі, якщо його загальна сума за звітний рік не перевищує 2 000 євро за офіційним курсом Нацбанку.

При цьому відсутня вимога відкривати поточний рахунок в банку для здійснення звітної діяльності, а підзвітний продавець має право використовувати наявні поточні рахунки в банку, відкритті для власних потреб.

Передбачено, що податковим агентом фізичної особи - підзвітного продавця є підзвітний оператор платформи, який нараховує або надає дохід.

Оподаткування посилок

У частині оподаткування посилок законопроєктом пропонується впровадити спеціальні правила оподаткування операцій дистанційного продажу товарів (крім підакцизних), сумарна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро, з території іншої країни на митну територію України одержувачу - фізичній особі, яка придбала такі товари через електронний інтерфейс.

Одночасно в документі міститься норма про звільнення від оподаткування ПДВ посилок на суму до 45 євро, які призначаються для особистого чи сімейного використання одержувачем.

Для реалізації норми про оподаткування посилок законопроєкт містить зміни до Податкового кодексу для можливості сплати ПДВ відправником.

Зокрема запропоновано визначити особою, відповідальною за нарахування та сплату до бюджету ПДВ, підприємство електронного інтерфейсу - нерезидента та встановити для нього зобов’язання вести облікові записи дистанційних продажів товарів.