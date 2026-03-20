ФОПы, посылки и "налог на OLX". Минфин обнародовал большой "налоговый законопроект"

В пояснительной записке отмечается, что принятие законопроекта позволит привлечь в государственный бюджет Украины налоговые поступления в сумме примерно 60 млрд гривен в расчете на год и предотвратить потери поступлений военного сбора после прекращения или отмены военного положения.

НДС для ФОП

Согласно документу, срок обязательной регистрации в качестве плательщиков НДС для тех, чей доход превышает 4 млн гривен в год (85 тысяч евро), - с 1 января 2027 года.

В качестве послаблений предлагается для плательщиков НДС, которые платят единый налог, сделать отчетным налоговым периодом календарный квартал, а также применять штрафные санкции в размере 1 гривны за первые пять нарушений в течение 2027 года.

Речь о нарушении ими сроков регистрации налоговых накладных / расчетов корректировки в Едином реестре налоговых накладных и/или нарушении правил начисления и уплаты денежного обязательства.

Также предлагается предоставить право составлять сводные налоговые накладные в случае осуществления поставки товаров (услуг) и/или получения предварительной оплаты за товары (услуги), лицам, которые не зарегистрированы плательщиками НДС, не позднее последнего дня месяца.

Военный сбор

Законопроектом предлагается продлить уплату военного сбора не до отмены военного положения, а до вступления в силу решения Верховной Рады о завершении реформы ВСУ.

Для ФОП - плательщиков единого налога первой, второй и четвертой группы Минфин хочет установить его на уровне 10% от одной минимальной заработной платы (в 2026 году - 850 гривен), а плательщиков единого налога третьей группы (ФОП и юридических лиц) (кроме электронных резидентов (е-резидентов) - 1% от дохода.

Цифровые платформы

В части налогообложения доходов от цифровых платформ Минфин отмечает, что сейчас они должны облагаться налогом по ставке 18%, тогда как предлагается снизить ее до 5% и вообще не облагать налогом в случае, если его общая сумма за отчетный год не превышает 2 000 евро по официальному курсу Нацбанка.

При этом отсутствует требование открывать текущий счет в банке для осуществления отчетной деятельности, а подотчетный продавец имеет право использовать имеющиеся текущие счета в банке, открытые для собственных нужд.

Предусмотрено, что налоговым агентом физического лица - подотчетного продавца является подотчетный оператор платформы, который начисляет или предоставляет доход.

Налогообложение посылок

В части налогообложения посылок законопроектом предлагается ввести специальные правила налогообложения операций дистанционной продажи товаров (кроме подакцизных), суммарная стоимость которых не превышает эквивалент 150 евро, с территории другой страны на таможенную территорию Украины получателю - физическому лицу, которое приобрело такие товары через электронный интерфейс.

Одновременно в документе содержится норма об освобождении от обложения НДС посылок на сумму до 45 евро, которые предназначаются для личного или семейного использования получателем.

Для реализации нормы о налогообложении посылок законопроект содержит изменения в Налоговый кодекс для возможности уплаты НДС отправителем.

В частности, предложено определить лицом, ответственным за начисление и уплату в бюджет НДС, предприятие электронного интерфейса - нерезидента и установить для него обязательства вести учетные записи дистанционных продаж товаров.