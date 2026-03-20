ФОПы, посылки и "налог на OLX". Минфин обнародовал большой "налоговый законопроект"

Министерство финансов Украины опубликовало так называемый большой "налоговый законопроект". Он содержит изменения относительно НДС для ФОПов, налогообложения посылок и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.
В пояснительной записке отмечается, что принятие законопроекта позволит привлечь в государственный бюджет Украины налоговые поступления в сумме примерно 60 млрд гривен в расчете на год и предотвратить потери поступлений военного сбора после прекращения или отмены военного положения.
Согласно документу, срок обязательной регистрации в качестве плательщиков НДС для тех, чей доход превышает 4 млн гривен в год (85 тысяч евро), - с 1 января 2027 года.
В качестве послаблений предлагается для плательщиков НДС, которые платят единый налог, сделать отчетным налоговым периодом календарный квартал, а также применять штрафные санкции в размере 1 гривны за первые пять нарушений в течение 2027 года.
Речь о нарушении ими сроков регистрации налоговых накладных / расчетов корректировки в Едином реестре налоговых накладных и/или нарушении правил начисления и уплаты денежного обязательства.
Также предлагается предоставить право составлять сводные налоговые накладные в случае осуществления поставки товаров (услуг) и/или получения предварительной оплаты за товары (услуги), лицам, которые не зарегистрированы плательщиками НДС, не позднее последнего дня месяца.
Законопроектом предлагается продлить уплату военного сбора не до отмены военного положения, а до вступления в силу решения Верховной Рады о завершении реформы ВСУ.
Для ФОП - плательщиков единого налога первой, второй и четвертой группы Минфин хочет установить его на уровне 10% от одной минимальной заработной платы (в 2026 году - 850 гривен), а плательщиков единого налога третьей группы (ФОП и юридических лиц) (кроме электронных резидентов (е-резидентов) - 1% от дохода.
В части налогообложения доходов от цифровых платформ Минфин отмечает, что сейчас они должны облагаться налогом по ставке 18%, тогда как предлагается снизить ее до 5% и вообще не облагать налогом в случае, если его общая сумма за отчетный год не превышает 2 000 евро по официальному курсу Нацбанка.
При этом отсутствует требование открывать текущий счет в банке для осуществления отчетной деятельности, а подотчетный продавец имеет право использовать имеющиеся текущие счета в банке, открытые для собственных нужд.
Предусмотрено, что налоговым агентом физического лица - подотчетного продавца является подотчетный оператор платформы, который начисляет или предоставляет доход.
В части налогообложения посылок законопроектом предлагается ввести специальные правила налогообложения операций дистанционной продажи товаров (кроме подакцизных), суммарная стоимость которых не превышает эквивалент 150 евро, с территории другой страны на таможенную территорию Украины получателю - физическому лицу, которое приобрело такие товары через электронный интерфейс.
Одновременно в документе содержится норма об освобождении от обложения НДС посылок на сумму до 45 евро, которые предназначаются для личного или семейного использования получателем.
Для реализации нормы о налогообложении посылок законопроект содержит изменения в Налоговый кодекс для возможности уплаты НДС отправителем.
В частности, предложено определить лицом, ответственным за начисление и уплату в бюджет НДС, предприятие электронного интерфейса - нерезидента и установить для него обязательства вести учетные записи дистанционных продаж товаров.
Напомним, в феврале Международный валютный фонд отменил предварительные условия для новой кредитной программы Украины на 8,1 млрд долларов. Речь идет о требованиях по НДС для ФЛП, пошлин на посылки, налога для цифровых-платформ и военного сбора.
В то же время, премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что все налоговые и таможенные изменения, которые выведены из категории prior actions, станут структурными маяками, которые надо будет выполнить для следующего пересмотра программы.
Для этого законопроекты о цифровых платформах, налогообложении посылок, продлении действия 5% военного сбора, а также введении НДС для ФЛП, объединят в один большой законопроект (Beautiful Tax Bill).
Относительно НДС для ФЛП, достигнута договоренность, что потолок для его применения будет увеличен с 1 до 4 млн гривен. Таким образом он коснется уже не 660 тысяч представителей малого бизнеса, а 257 тысяч.
Новый Beautiful Tax Bill надо будет принять уже в марте. Но пока, по словам премьера, голосов в Раде для этого нет в необходимом количестве.
Вчера стало известно, что Кабинет министров в ближайшие дни планирует подать в Верховную Раду единый законопроект со всеми налоговыми и таможенными изменениями, принятие которых необходимо для выполнения условий кредита МВФ.