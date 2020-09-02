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Фонды соцстраха смогут выдавать выплаты безработным на организацию бизнеса

Автор: Юлия Струк

В Украине Фонд социального страхования и Фонд общеобязательного государственного социального страхования смогут выдавать выплаты безработным на организацию бизнеса. Верховная рада приняла соответствующий законопроект №3692 за основу.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За документ проголосовали 316 парламентариев. Проект предлагает изменения в раздел II "Заключительные положения" закона о внесении изменений в госбюджет на 2020 год.

В этом законопроекте прописана возможность за счет средств вышеуказанных фондов финансировать расходы на одноразовую выплату помощи по безработице для организации безработным предпринимательской деятельности и оплату соцуслуг и мер содействия занятости.

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Кроме того, за счет этих средств предлагается финансировать расходы за фактически предоставленные услуги, связанные с функционированием информационно-аналитических систем Государственной службы занятости.

"Это будет как адресная помощь безработным, так и поощрение бизнеса к созданию новых рабочих мест. Речь идет о 322,5 миллиона гривен", - проинформировали в пресс-службе партии "Слуга народа".

Эти средства до конца года могут направить на:

  • организацию безработными предпринимательской деятельности - 19,7 миллиона гривен;
  • профессиональное обучение безработных - 144,3 миллиона гривен;
  • выдачу ваучеров на обучение - 2,9 миллиона гривен;
  • компенсацию работодателям единого социального взноса - 92,4 миллиона гривен;
  • компенсацию работодателям затрат на оплату труда внутренне перемещенных лиц - 21,5 миллиона гривен;
  • организацию общественных работ - 41,7 миллиона гривен.

Напомним, ВР 25 августа одобрила закон о повышении минимальной зарплаты в Украине с 1 сентября до 5000 гривен.

Так, Кабинет министров согласовал повышение минимальной зарплаты в Украине.

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