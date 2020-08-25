В Украине повысили минимальную зарплату: Рада приняла закон

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Повышение произойдет с 1 сентября

Верховная рада одобрила текст законопроекта №3963 авторства президента Владимира Зеленского о повышении минимальной зарплаты в Украине. Минималку должны повысить до 5000 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За документ проголосовали 295 нардепов.

В частности, предусмотрено увеличить минимальную зарплату на 5,86% до 5000 гривен с 1 сентября.

Также увеличиваются расходы на повышение размера должностного оклада работника 1 тарифного разряда Единой тарифной сетки. Его размер составит 2225 гривен (повышение составит 5,86%).

Дополнительные расходы на оплату труда в связи с повышением размеров минимальной зарплаты и должностного оклада работника 1 тарифного разряда ЕТС будут обеспечены благодаря экономии расходов по бюджетной программе "Обслуживание государственного долга".

Эта сумма составит 3,5 млрд гривен. Она возникла в связи с отклонением фактического курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам по сравнению с прогнозным курсом.

Кроме того, будут увеличены и плановые налоговые поступления на 541,3 млн грн, в том числе по налогу и сбору на доходы физических лиц - на 461,3 млн грн и налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения - на 80 млн гривен.

Как писало РБК-Украина, текст законопроекта о повышении минималки появился в Раде еще в начале августа.

Напомним, Зеленский подтвердил, что минимальная зарплата вырастет с 1 января 2021 года до 6000 гривен, а с 1 июля 2021 года минимальная зарплата повысится до 6500 гривен.

Добавим также, президент считает, что минимальную заработную плату опасно увеличивать в короткие сроки, но заверил, что государственный бюджет выдержит увеличение минималки.