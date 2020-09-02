Фонди соцстраху зможуть видавати виплати безробітним на організацію бізнесу

В Україні Фонд соціального страхування та Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування зможуть видавати виплати безробітним на організацію бізнесу. Верховна рада ухвалила відповідний законопроект №3692 за основу.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За документ проголосували 316 парламентарів. Проект пропонує зміни до розділу ІІ "Прикінцеві положення" закону про внесення змін до держбюджету на 2020 рік.

У цьому законопроекті прописана можливість за рахунок коштів вище зазначених фондів фінансувати видатки на одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації безробітним підприємницької діяльності та оплату соцпослуг та заходів сприяння зайнятості.

Крім того, за рахунок цих коштів пропонується фінансувати видатки за фактично надані послуги, пов’язані із функціонуванням інформаційно-аналітичних систем Державної служби зайнятості.

"Це буде як адресна допомога безробітним, так і заохочення бізнесу до створення нових робочих місць. Йдеться про 322,5 мільйона гривень", - поінформували у прес-служба партії "Слуга народу".

Ці кошти до кінця року можуть спрямувати на:

організацію безробітними підприємницької діяльності - 19,7 мільйона гривень;

професійне навчання безробітних - 144,3 мільйона гривень;

видачу ваучерів на навчання - 2,9 мільйона гривень;

компенсацію роботодавцям єдиного соціального внеску - 92,4 мільйона гривень;

компенсацію роботодавцям витрат на оплату праці внутрішньо переміщених осіб - 21,5 мільйона гривень;

організацію громадських робіт - 41,7 мільйона гривень.

Нагадаємо, ВР 25 серпня схвалила закон про підвищення мінімальної зарплати в Україні з 1 вересня до 5000 гривень.

Так, Кабінет міністрів погодив підвищення мінімальної зарплати в Україні.