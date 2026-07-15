Фон дер Ляєн, Санду та Вучич: до Києва прибувають лідери Європи (відео)

Однією з перших до української столиці прибула президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Політикиня наголосила, що це вже її 11-й візит до Києва з початку російського повномасштабного вторгнення.

"Це особливий момент. Україна набрала потужного військового імпульсу. Ситуація змінюється на краще", - наголосила очільниця ЄК.

15 липня вона планує оголосити про нові ініціативи щодо інтеграції оборонних галузей України та ЄС. На переконання фон дер Ляєн, це дасть можливість виробляти більше і швидше.

"Ми також обговоримо питання щодо вступу та підготовки до майбутньої зими", - анонсувала політикиня.

Ба більше, відомо, що до Києва також прибули президент Румунії Нікушор Дан, лідерка Молдови Мая Санду, президент Сербії Александар Вучич.

Весь список європейських лідерів, які завітають до столиці 15 липня, наразі не розголошується.