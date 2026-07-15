Фон дер Ляйен, Санду и Вучич: в Киев прибывают лидеры Европы (видео)

Одной из первых в украинскую столицу прибыла президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Политик подчеркнула, что это уже ее 11-й визит в Киев с начала российского полномасштабного вторжения.

"Это особенный момент. Украина набрала мощный военный импульс. Ситуация меняется к лучшему", - подчеркнула глава ЕК.

15 июля она планирует объявить новые инициативы по интеграции оборонных отраслей Украины и ЕС. По убеждению фон дер Ляйен, это позволит производить больше и быстрее.

"Мы также обсудим вопросы вступления и подготовки к предстоящей зиме", - анонсировала она.

Более того, известно, что в Киев также прибыли президент Румынии Никушор Дан, лидер Молдовы Майя Санду, президент Сербии Александар Вучич.

Весь список европейских лидеров, которые приедут в столицу 15 июля, пока не разглашается.