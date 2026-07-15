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Фон дер Ляєн, Санду та Вучич: до Києва прибувають лідери Європи (відео)

09:35 15.07.2026 Ср
2 хв
Союзники вирішили привітати та підтримати Україну у святковий день
aimg Юлія Капітонова
Фон дер Ляєн, Санду та Вучич: до Києва прибувають лідери Європи (відео) Фото: Урсула фон дер Ляєн і Володимир Зеленський (РБК-Україна)
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15 липня українці відзначають День Української Державності та День хрещення Київської Русі-України. Розділити це подвійне свято з країною вирішили й союзники Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Урсули фон дер Ляєн в Х.

Однією з перших до української столиці прибула президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Політикиня наголосила, що це вже її 11-й візит до Києва з початку російського повномасштабного вторгнення.

"Це особливий момент. Україна набрала потужного військового імпульсу. Ситуація змінюється на краще", - наголосила очільниця ЄК.

15 липня вона планує оголосити про нові ініціативи щодо інтеграції оборонних галузей України та ЄС. На переконання фон дер Ляєн, це дасть можливість виробляти більше і швидше.

"Ми також обговоримо питання щодо вступу та підготовки до майбутньої зими", - анонсувала політикиня.

Ба більше, відомо, що до Києва також прибули президент Румунії Нікушор Дан, лідерка Молдови Мая Санду, президент Сербії Александар Вучич.

Весь список європейських лідерів, які завітають до столиці 15 липня, наразі не розголошується.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 14 липня Україна відкрила шостий кластер переговорів з Євросоюзом.

Ще 10 липня посли Євросоюзу підтримали відкриття кластера 6. Він став другим для країни після ключового "Основи".

До слова, нещодавно Естонія закликала пришвидшити вступ України до ЄС.

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