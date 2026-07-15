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Фон дер Ляйен, Санду и Вучич: в Киев прибывают лидеры Европы (видео)

09:35 15.07.2026 Ср
2 мин
Союзники решили поздравить и поддержать Украину в праздничный день
aimg Юлия Капитонова
Фон дер Ляйен, Санду и Вучич: в Киев прибывают лидеры Европы (видео) Фото: Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский (РБК-Украина)
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15 июля украинцы отмечают День Украинской Государственности и День крещения Киевской Руси - Украины. Разделить этот двойной праздник со страной решили и союзники Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Урсулы фон дер Ляйен в Х.

Одной из первых в украинскую столицу прибыла президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Политик подчеркнула, что это уже ее 11-й визит в Киев с начала российского полномасштабного вторжения.

"Это особенный момент. Украина набрала мощный военный импульс. Ситуация меняется к лучшему", - подчеркнула глава ЕК.

15 июля она планирует объявить новые инициативы по интеграции оборонных отраслей Украины и ЕС. По убеждению фон дер Ляйен, это позволит производить больше и быстрее.

"Мы также обсудим вопросы вступления и подготовки к предстоящей зиме", - анонсировала она.

Более того, известно, что в Киев также прибыли президент Румынии Никушор Дан, лидер Молдовы Майя Санду, президент Сербии Александар Вучич.

Весь список европейских лидеров, которые приедут в столицу 15 июля, пока не разглашается.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 14 июля Украина открыла шестой кластер переговоров с Евросоюзом.

Еще 10 июля послы Евросоюза поддержали открытие кластера 6. Он стал вторым для страны после ключевого "Основы".

К слову, недавно Эстония призвала ускорить вступление Украины в ЕС.

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