Фон дер Ляйен, Санду и Вучич: в Киев прибывают лидеры Европы (видео)
15 июля украинцы отмечают День Украинской Государственности и День крещения Киевской Руси - Украины. Разделить этот двойной праздник со страной решили и союзники Киева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Урсулы фон дер Ляйен в Х.
Одной из первых в украинскую столицу прибыла президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Политик подчеркнула, что это уже ее 11-й визит в Киев с начала российского полномасштабного вторжения.
"Это особенный момент. Украина набрала мощный военный импульс. Ситуация меняется к лучшему", - подчеркнула глава ЕК.
15 июля она планирует объявить новые инициативы по интеграции оборонных отраслей Украины и ЕС. По убеждению фон дер Ляйен, это позволит производить больше и быстрее.
"Мы также обсудим вопросы вступления и подготовки к предстоящей зиме", - анонсировала она.
Более того, известно, что в Киев также прибыли президент Румынии Никушор Дан, лидер Молдовы Майя Санду, президент Сербии Александар Вучич.
Весь список европейских лидеров, которые приедут в столицу 15 июля, пока не разглашается.
Ранее РБК-Украина сообщало, что 14 июля Украина открыла шестой кластер переговоров с Евросоюзом.
Еще 10 июля послы Евросоюза поддержали открытие кластера 6. Он стал вторым для страны после ключевого "Основы".
К слову, недавно Эстония призвала ускорить вступление Украины в ЕС.