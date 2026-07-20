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Фон дер Ляєн підбила підсумки першої розмови з Корецьким

14:10 20.07.2026 Пн
2 хв
Очільниця ЄК дала важливу обіцянку прем'єру України
aimg Юлія Капітонова
Фото: Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії (Getty Images)

20 липня відбулася телефонна розмова між президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та новим прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким.

Про це заявила сама очільниця ЄК, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її допис у Х.

"Дуже добре поспілкувалися телефоном із Сергієм Корецьким", - написла фон дер Ляєн.

На цьому тлі вона пообіцяла, що плідна співпраця над реформами, які сприяють просуванню України на шляху до вступу в ЄС, триватиме.

За словами глави ЄК, угода Києва та Брюсселя щодо безпілотників допоможе використати промисловий потенціал ЄС для швидкого та масштабного виробництва найінноваційнішого оборонного обладнання України.

Окрім того, у центрі уваги фон дер Ляєн та Корецького була підготовка до зими, а також захист критично важливої енергетичної інфраструктури.

"Ви можете розраховувати на нашу повну підтримку, зокрема у вашій роботі над покращенням управління енергетичним сектором", - запевнила президента Єврокомісії.

До речі, саме фон дер Ляєн однією з перших у Євросоюзі відреагувала на призначення Сергій Корецького новим прем’єром України.

Вони висловила надію на те, що чинний глава Кабміну зробить європейську інтеграцію України центральним елементом зусиль з трансформації країни.

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Урсула фон дер ЛяйєнЄврокомісіяСергій КорецькийКабінет Міністрів України