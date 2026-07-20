Фон дер Ляєн підбила підсумки першої розмови з Корецьким

"Дуже добре поспілкувалися телефоном із Сергієм Корецьким", - написла фон дер Ляєн.

На цьому тлі вона пообіцяла, що плідна співпраця над реформами, які сприяють просуванню України на шляху до вступу в ЄС, триватиме.

За словами глави ЄК, угода Києва та Брюсселя щодо безпілотників допоможе використати промисловий потенціал ЄС для швидкого та масштабного виробництва найінноваційнішого оборонного обладнання України.

Окрім того, у центрі уваги фон дер Ляєн та Корецького була підготовка до зими, а також захист критично важливої енергетичної інфраструктури.

"Ви можете розраховувати на нашу повну підтримку, зокрема у вашій роботі над покращенням управління енергетичним сектором", - запевнила президента Єврокомісії.

До речі, саме фон дер Ляєн однією з перших у Євросоюзі відреагувала на призначення Сергій Корецького новим прем’єром України.

Вони висловила надію на те, що чинний глава Кабміну зробить європейську інтеграцію України центральним елементом зусиль з трансформації країни.