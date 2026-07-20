Фон дер Ляйен подвела итоги первого разговора с Корецким

"Очень хорошо пообщались по телефону с Сергеем Корецким", - написала фон дер Ляйен.

На этом фоне она пообещала, что плодотворное сотрудничество над реформами, способствующими продвижению Украины на пути вступления в ЕС, будет продолжаться.

По словам главы ЕК, соглашение Киева и Брюсселя по беспилотниках поможет использовать промышленный потенциал ЕС для быстрого и масштабного производства самого инновационного оборонного оборудования Украины.

Кроме того, в центре внимания фон дер Ляйен и Корецкого была подготовка к зиме и защита критически важной энергетической инфраструктуры.

"Вы можете рассчитывать на нашу полную поддержку, в частности, в вашей работе над улучшением управления энергетическим сектором", - заверила президент Еврокомиссии.

Кстати, именно фон дер Ляйен одной из первых в Евросоюзе отреагировала на назначение Сергея Корецкого новым премьером Украины.

Они выразили надежду на то, что действующий глава Кабмина сделает европейскую интеграцию Украины центральным элементом усилий по трансформации страны.