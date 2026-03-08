Флот, ракети і не тільки. Трамп назвав нові успіхи операції США в Ірані

"Це неймовірно, яку роботу ми виконали. Ракети розлетілися на друзки, їх справді залишилося дуже мало. Дрони також підірвані, заводи з виготовлення ракет та дронів підривають прямо зараз", - зазначив Трамп.

За його словами, іранський флот також зник, він на дні моря. Загалом, американські війська та союзники знищили 42 кораблі іранського флоту, також ліквідовано повітряні сили країни.

"Кожен елемент їхніх військ зник. Їхнє керівництво теж зникло. Ми перемагаємо на рівні, якого ніколи раніше не бачили, і доволі швидко", - додав президент США.