Флот, ракеты и не только. Трамп назвал новые успехи операции США в Иране

"Это невероятно, какую работу мы проделали. Ракеты разлетелись в щепки, их действительно осталось очень мало. Дроны также взорваны, заводы по изготовлению ракет и дронов взрывают прямо сейчас", - отметил Трамп.

По его словам, иранский флот также исчез, он на дне моря. В общем, американские войска и союзники уничтожили 42 корабля иранского флота, также ликвидированы воздушные силы страны.

"Каждый элемент их войск исчез. Их руководство тоже исчезло. Мы побеждаем на уровне, которого никогда раньше не видели, и довольно быстро", - добавил президент США.