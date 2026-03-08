RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Флот, ракеты и не только. Трамп назвал новые успехи операции США в Иране

10:35 08.03.2026 Вс
2 мин
Президент США похвастался успехами своей армии на Ближнем Востоке
aimg Константин Широкун
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Соединенные Штаты за последнее время уничтожили весь ракетный потенциал Ирана, также ликвидировали 42 корабля флота азиатской страны.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

Читайте также: Кувейт объявил форс-мажор на фоне конфликта США и Ирана: что будет с добычей нефти

"Это невероятно, какую работу мы проделали. Ракеты разлетелись в щепки, их действительно осталось очень мало. Дроны также взорваны, заводы по изготовлению ракет и дронов взрывают прямо сейчас", - отметил Трамп.

По его словам, иранский флот также исчез, он на дне моря. В общем, американские войска и союзники уничтожили 42 корабля иранского флота, также ликвидированы воздушные силы страны.

"Каждый элемент их войск исчез. Их руководство тоже исчезло. Мы побеждаем на уровне, которого никогда раньше не видели, и довольно быстро", - добавил президент США.

Операция США в Иране

Напомним, 28 февраля Израиль и США начали операцию против по Ирану, в результате ударов также был ликвидирован верховный лидер исламского государства Али Хаменеи.

Иранская армия в ответ начала атаковать как Израиль, так и ряд стран Ближнего Востока. Под ударом оказались, в частности, Кувейт, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Иордания и Азербайджан.

Также вчера, 7 марта, Трамп анонсировал "серьезный удар" по Ирану, пообещав "полное уничтожение" военного потенциала страны в случае продолжения ядерных разработок.

Кроме того, по данным издания Axios, американские чиновники всерьез обсуждают возможность захвата острова Харк - главного терминала Ирана по экспорту нефти.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Дональд ТрампСоединенные Штаты АмерикиИран