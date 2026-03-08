Флот, ракеты и не только. Трамп назвал новые успехи операции США в Иране

Соединенные Штаты за последнее время уничтожили весь ракетный потенциал Ирана, также ликвидировали 42 корабля флота азиатской страны.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.
"Это невероятно, какую работу мы проделали. Ракеты разлетелись в щепки, их действительно осталось очень мало. Дроны также взорваны, заводы по изготовлению ракет и дронов взрывают прямо сейчас", - отметил Трамп.
По его словам, иранский флот также исчез, он на дне моря. В общем, американские войска и союзники уничтожили 42 корабля иранского флота, также ликвидированы воздушные силы страны.
"Каждый элемент их войск исчез. Их руководство тоже исчезло. Мы побеждаем на уровне, которого никогда раньше не видели, и довольно быстро", - добавил президент США.
Напомним, 28 февраля Израиль и США начали операцию против по Ирану, в результате ударов также был ликвидирован верховный лидер исламского государства Али Хаменеи.
Иранская армия в ответ начала атаковать как Израиль, так и ряд стран Ближнего Востока. Под ударом оказались, в частности, Кувейт, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Иордания и Азербайджан.
Также вчера, 7 марта, Трамп анонсировал "серьезный удар" по Ирану, пообещав "полное уничтожение" военного потенциала страны в случае продолжения ядерных разработок.
Кроме того, по данным издания Axios, американские чиновники всерьез обсуждают возможность захвата острова Харк - главного терминала Ирана по экспорту нефти.