Флот, ракети і не тільки. Трамп назвав нові успіхи операції США в Ірані
Сполучені Штати за останній час знищили весь ракетний потенціал Ірану, також ліквідували 42 кораблі флоту азійської країни.
Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.
"Це неймовірно, яку роботу ми виконали. Ракети розлетілися на друзки, їх справді залишилося дуже мало. Дрони також підірвані, заводи з виготовлення ракет та дронів підривають прямо зараз", - зазначив Трамп.
За його словами, іранський флот також зник, він на дні моря. Загалом, американські війська та союзники знищили 42 кораблі іранського флоту, також ліквідовано повітряні сили країни.
"Кожен елемент їхніх військ зник. Їхнє керівництво теж зникло. Ми перемагаємо на рівні, якого ніколи раніше не бачили, і доволі швидко", - додав президент США.
Операція США в Ірані
Нагадаємо, 28 лютого Ізраїль та США розпочали операцію проти по Ірану, внаслідок ударів також було ліквідовано верховного лідера ісламської держави Алі Хаменеї.
Іранська армія у відповідь почала атакувати як Ізраїль, так інизки країн Близького Сходу. Під ударом опинились, зокрема, Кувейт, Саудівська Аравія, Катар, ОАЕ, Йорданія та Азербайджан.
Також вчора, 7 березня, Трамп анонсував "серйозний удар" по Ірану, пообіцявши "повне знищення" військового потенціалу країни у разі продовження ядерних розробок.
Окрім того, за даними видання Axios, американські чиновники всерйоз обговорюють можливість захоплення острова Харк – головного терміналу Ірану з експорту нафти.