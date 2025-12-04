Ліквідований і названий "нікчемним" Інститут миру США тепер носить ім’я Трампа

Інститут миру США офіційно перейменували на честь президента США Дональда Трампа на фоні переговорів по мирній угоді щодо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Ім’я президента Дональда Трампа з’явилося на будівлі та вивісках United States Institute of Peace (USIP) - незалежної установи, яку адміністрація Трампа фактично ліквідувала на початку цього року.

Заяву про перейменування було зроблено напередодні підписання мирної угоди між Руандою та Демократичною Республікою Конго - церемонія планується відбутися саме в будівлі інституту.

Так, держдепартамент США у середу, 3 грудня, опублікував у соціальних мережах повідомлення: "Ласкаво просимо до Інституту миру Дональда Дж. Трампа. Найкраще ще попереду", заявивши, що інститут перейменовано "на честь найбільшого укладача угод в історії нашої країни".

Таким чином представники Білого дому заявили, що це визнання ролі Трампа у миротворчих ініціативах, зокрема і напередодні підписання мирної угоди між Україною та її партнерами.

А от колишнє керівництво та співробітники інституту назвали перейменування "образою" та підкреслили, що організація завжди була незалежною від політичних впливів.

"Федеральний суд уже визнав, що озброєне захоплення будівлі урядом було незаконним. Власники інституту зрештою відновлять його статутні цілі", - зазначив юрист колишнього керівництва та співробітників USIP Джордж Фут.

За його словами, наразі триває судовий процес щодо легітимності дій адміністрації Дональда Трампа, тому остаточний статус будівлі та назви поки що залишається невизначеним.

У свою чергу, представник Білого дому Анна Келлі заявила, що USIP "колись був надмірно роздутим та непотрібним органом, який витрачав 50 мільйонів доларів на рік, не приносячи миру". За її словами, "тепер Інститут миру Дональда Дж. Трампа стане потужним символом того, що сильне лідерство може досягти глобальної стабільності".

Зауважимо, що Інститут миру США, заснований Конгресом у 1984 році для запобігання конфліктам та мирного врегулювання, раніше зазнав суттєвого скорочення фінансування та звільнення більшості співробітників.