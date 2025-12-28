"Образа американського народу": Трампу заборонять перейменування у США на його честь

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek.

Привід для законопроекту

Приводом для ініціювання законопроекту стало суперечливе рішення додати ім'я Трампа до Центру виконавських мистецтв імені Джона Ф. Кеннеді, що набуло сили 19 грудня - з цієї дати робітники почали монтаж попередньої назви.

Врешті будівля отримала нову назву - "Меморіальний центр виконавських мистецтв імені Дональда Дж. Трампа та Джона Ф. Кеннеді", за що проголосувала Рада опікунів Центру Кеннеді.

Голосування за додавання імені Трампа до Центру виконавських мистецтв імені Джона Ф. Кеннеді викликало занепокоєння щодо історичної спадщини, повноважень Конгресу та того, що деякі законодавці називають схемою політизації державних активів.

Це підкреслює ширші питання щодо меж президентської влади та захисту національної пам'яті - питань, які резонують в американському політичному та культурному житті.

Після цього гучного перейменування законодавці США внесли законопроекти, щоб скасувати цю зміну та заборонити подібні дії в майбутньому.

Хто став ініціатором законопроектів

Демократична конгресвумен Ейпріл Макклейн Делані з Меріленду внесла два законопроекти: Закон про захист Центру Кеннеді, який анулює голосування ради та зобов'язує видалити ім'я Трампа з усіх вивісок, та Закон про цілісність федеральної власності, який заборонятиме перейменування федеральних активів на честь чинних президентів.

Макклейн Делані назвала ці зусилля важливими для захисту національної спадщини та контролю Конгресу над федеральними меморіалами.

"Конгрес повинен припинити "брендування Трампом" наших національних скарбів та меморіалів, особливо установи, яка підносить наше національне мистецтво та вшановує пам'ять покійного президента Джона Ф. Кеннеді. А якщо це недостатньо чітко, мій другий законопроект гарантуватиме, що жодна інша федеральна пам'ятка ніколи не зможе бути названа на честь чинного президента. Законодавцям давно пора провести тверду межу, щоб запобігти такій діяльності", - заявила вона.

Конгресвумен додала, що такі дії з боку Трампа - образа американського народу.

"Центр Кеннеді - це пам’ятник загиблому президенту. Зміна назви Центру Кеннеді - це зрада спадщини президента Кеннеді та образа американського народу та нашої спільної історії", - підсумувала Делані..

Тим часом незалежний сенатор Берні Сандерс з Вермонту оголосив про паралельний законопроект у Сенаті, назвавши дії Трампа "зарозумілими" та пообіцявши законодавчу заборону на найменування федеральних об'єктів на честь чинних президентів.

Варто згадати і реакцію нащадків колишнього президента США Кеннеді на перейменування Центру. Керрі Кеннеді, дочка Роберта Ф. Кеннеді, сказала, що колишній президент "з гордістю виступав за справедливість, мир, рівність, гідність, різноманітність та співчуття до тих, хто страждає".

"Президент Трамп виступає проти цих цінностей, і його ім'я не повинно стояти поруч з ім'ям президента Кеннеді", - додала вона.

Ці кроки відбуваються після інших гучних зусиль Трампа щодо найменування. Йдеться, зокрема, про перейменування Інституту миру США та намір глави Білого дому побудувати лінкор для ВМС "класу Трамп" - це призвело до подальшої перевірки та юридичних викликів.

Що буде далі

Як пише видання, доля назви Центру Кеннеді і кампанії Трампа з брендування федеральної власності залежить від Конгресу та судів. Вже подано позов, який оскаржує перейменування, а представник Бітті, який виступає за це, стверджує, що для будь-яких офіційних змін потрібні дії Конгресу.

Якщо Закон про захист Центру Кеннеді або Закон про цілісність федеральної власності буде прийнято, вони не тільки відновлять початкову назву центру, але й встановлять правові межі для майбутніх зусиль щодо найменування, що потенційно обмежить подібні ініціативи нинішніх або майбутніх президентів.