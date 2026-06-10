"Флеш" пояснив, чому Україна атакує Чебоксари
Україна за час повномасштабної війни неодноразово атакувала російські Чебоксари, і в ніч на 10 червня атака повторилася. На це є певна причина.
Про це заявив радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у Facebook.
Він зазначив, що Росія має багато підприємств, але лише деякі з них випускають унікальну та важливу військову високотехнологічну продукції. І серед таких - безпосередньо підприємство ВНИИР "Прогрес", яке розташоване у Чебоксарах.
"Саме воно виготовляє системи супутникової навігації, без яких точно не літають "Шахеди", не влучають у ціль "КАБи" та реактивні дрони, можуть втрачати точність "Іскандери" і погано орієнтуються "Орлани". Напевно, багатьом знайома за назвою CRPA антена "Комета", яку випускає цей завод", - пояснив радник очільника Міноборони.
Сергій "Флеш" зазначив, що це підприємство виробляє військову продукцію не для сегменту оборони, а для позбавлення життя людей і терору.
Чергова атака на Чебоксари
Нагадаємо, в ніч на 10 червня Сили оборони України вкотре атакували військовий завод "ВНИИР-Прогрес" у Чебоксарах (Чувашія, РФ). Причому на підприємство влучили українські ракети FP-5 Flamingo.
Пізніше, як з'ясувалося, захисні споруди та антидронні мітки виявилися безсилими проти цієї атаки. Як результат, одна з будівель підприємства була повністю зруйнована.
Детальніше про те, що відомо про ракети "Фламінго", які атакують оборонні підприємства РФ - читайте в матеріалі РБК-Україна.