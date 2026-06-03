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Росія створила нові реактивні дрони, які розганяються до 500 км/год, - Флеш

22:05 03.06.2026 Ср
2 хв
Скільки ворожих "Шахедів" наразі збивають дрони-перехоплювачі?
aimg Валерій Ульяненко
Росія створила нові реактивні дрони, які розганяються до 500 км/год, - Флеш Фото: російський безпілотник (Getty Images)
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Російські війська планують бити по Україні новими реактивними безпілотниками "Герань-4", які здатні розвивати швидкість до 500 км/год.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив радник міністра оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов в ефірі телемарафону.

Наразі окупанти вже використовують реактивні безпілотники "Герань-3", які здатні летіти зі швидкістю до 300 км/год. Українські військові успішно протидіють цим цілям.

Однак у майбутньому ворог намагатиметься застосовувати швидшу версію дронів - "Герань-4". Їхня швидкість може сягати 400-500 км/год. Окупанти сподіваються, що перехоплювати такі цілі буде значно важче.

Радник міністра наголосив, що Україна розуміє наміри росіян. За словами Бескрестнова, Сили оборони вживають відповідних контрзаходів та виготовляють спеціальні перехоплювачі.

Ефективність дронів-перехоплювачів України

Флеш розповів, що зараз українські дрони-перехоплювачі знищують близько 50% російських "Шахедів". Водночас ще взимку цей показник перебував на рівні 10%.

Він зауважив, що в майбутньому кількість збиттів ворожих безпілотників продовжуватиме зростати. Радник міністра заявив, що коли ефективність перехоплення сягне 70-80%, доцільність використання стандартних бензинових "Шахедів" стане для російських військ сумнівною.

Нагадаємо, Bloomberg писало, у квітні випуск дронів у Росії зріс на 117% порівняно з аналогічним періодом 2025 року. Цьогоріч Москва планує виготовити 7,3 млн FPV-дронів і 7,8 млн бойових частин для безпілотників.

Крім того, РФ суттєво збільшила виробництво "Шахедів", однак значна частина цього так званого "власного виробництва" базується на комплектуючих із Китаю.

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