ua en ru
Пн, 06 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Киева Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

"Флэш" предупредил о новой тактике дроновых атак России по Украине

16:16 06.07.2026 Пн
2 мин
Что грозит тыловым областям Украины из-за смены "шахедной тактики" РФ?
aimg Елена Бджола
"Флэш" предупредил о новой тактике дроновых атак России по Украине Фото: реактивный шахед РФ (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Россия меняет тактику атак ударными дронами по Украине. Ставка делается на увеличение количества реактивных "Шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника министра обороны Украины и специалиста по радиотехнологиям Сергея "Флэша" Бескрестнова в своем Telegram-канале.

Россия массированно атакует Украину реактивными "Шахедами"

"Флэш" отметил, что прогнозировал подобный сценарий еще год назад.

"Как только мы начали сбивать 92-96% бензиновых "Шахедов" во время атак на глубокий тыл Украины, их применение стало нецелесообразным. Поэтому противник для атак на тыл все чаще использует реактивные "Шахеды". Их количество растет", - добавил он.

Эксперт заявил, что общее число выпускаемых по Украине российских "Шахедов" уменьшилось. Хотя они остаются в приоритете для ударов по приграничным территориям и городам.

"Ежедневно около 200 "Шахедов" атакуют объекты на этих территориях (АЗС, склады, энергетические объекты, транспорт). Близость к границе позволяет массово использовать радиоуправление на меш-модемах. Подавление систем спутниковой навигации в таких ситуациях бесполезно", - уточнил советник министра обороны.

Производство реактивных "Шахедов" в РФ масштабируется

"Флэш" считает, что происходит переориентация части производства в России на серийное изготовление реактивных "Шахедов".

Новая тактика дроновых атак России по Украине

Также оккупанты переходят от тактики массовых ударов к тактике выборочных ударов.

"Выбираются важные цели, происходит разведка объектов в несколько этапов, изучаются наши линии защиты (РЭБ, РЛС, ПВО), прощупываются коридоры в обход перехватчиков, строятся маршруты на разных высотах и скоростях. Применяются "Шахеды" модификации "Сикер" с функцией захвата", - предупредил он.

Напомним, с весны 2026 года Россия использует против Украины новый реактивный ударный дрон "Герань-4". Он быстрее и маневреннее предыдущих версий.

По словам "Флеша", оккупанты уже используют реактивные беспилотники "Герань-3". Они летят со скоростью до 300 км/ч.

Как заявил Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский, большинство обезвреженных российских "Шахедов" и "Гераней" - результат работы украинских дронов-перехватчиков. Только в мае они сбили более 3,5 тысяч дронов врага.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Украина Война России против Украины Дрони
Новости
Число жертв в Киеве растет, завалы все еще разбирают: что известно о последствиях атаки РФ
Число жертв в Киеве растет, завалы все еще разбирают: что известно о последствиях атаки РФ
Аналитика
Россия массово бьет по складам: как атаки меняют логистику и рынок недвижимости Украины
Мария Волощукредактор РБК-Украина Россия массово бьет по складам: как атаки меняют логистику и рынок недвижимости Украины