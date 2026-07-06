"Флэш" предупредил о новой тактике дроновых атак России по Украине

Россия меняет тактику атак ударными дронами по Украине. Ставка делается на увеличение количества реактивных "Шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника министра обороны Украины и специалиста по радиотехнологиям Сергея "Флэша" Бескрестнова в своем Telegram-канале.

Россия массированно атакует Украину реактивными "Шахедами"

"Флэш" отметил, что прогнозировал подобный сценарий еще год назад.

"Как только мы начали сбивать 92-96% бензиновых "Шахедов" во время атак на глубокий тыл Украины, их применение стало нецелесообразным. Поэтому противник для атак на тыл все чаще использует реактивные "Шахеды". Их количество растет", - добавил он.

Эксперт заявил, что общее число выпускаемых по Украине российских "Шахедов" уменьшилось. Хотя они остаются в приоритете для ударов по приграничным территориям и городам.

"Ежедневно около 200 "Шахедов" атакуют объекты на этих территориях (АЗС, склады, энергетические объекты, транспорт). Близость к границе позволяет массово использовать радиоуправление на меш-модемах. Подавление систем спутниковой навигации в таких ситуациях бесполезно", - уточнил советник министра обороны.

Производство реактивных "Шахедов" в РФ масштабируется

"Флэш" считает, что происходит переориентация части производства в России на серийное изготовление реактивных "Шахедов".

Новая тактика дроновых атак России по Украине

Также оккупанты переходят от тактики массовых ударов к тактике выборочных ударов.

"Выбираются важные цели, происходит разведка объектов в несколько этапов, изучаются наши линии защиты (РЭБ, РЛС, ПВО), прощупываются коридоры в обход перехватчиков, строятся маршруты на разных высотах и скоростях. Применяются "Шахеды" модификации "Сикер" с функцией захвата", - предупредил он.