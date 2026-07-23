Флеш попередив про нову небезпечну схему атак дронами РФ

За словами Флеша, МЕШ-модеми на дронах "Молнія" та "Шахед" (він же "Гербера") працюють в одному діапазоні частот і мають одного китайського виробника, проте раніше не були сумісні між собою через ліцензійні обмеження.

"Сьогодні маємо перший випадок керування "Молніями" через "Герберу"", - написав радник.

Наскільки це небезпечно

Флеш зазначив, що подібна зміна була очікуваною.

"Це очікувано, нічого дивного тут немає. Я просто прошу всіх звернути увагу на цей факт. Ймовірно, така схема буде поширюватися", - пояснив він.

Як з цим боротися

"Якщо що, валимо "Герберу", а "Молнії" самі впадуть", - порадив радник президента.