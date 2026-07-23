Флеш попередив про нову небезпечну схему атак дронами РФ

Уперше зафіксували випадок керування дронами "Молнія" через "Герберу" - раніше ці системи не були сумісні між собою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника президента Сергія "Флеша" Безкрестнова.
За словами Флеша, МЕШ-модеми на дронах "Молнія" та "Шахед" (він же "Гербера") працюють в одному діапазоні частот і мають одного китайського виробника, проте раніше не були сумісні між собою через ліцензійні обмеження.
"Сьогодні маємо перший випадок керування "Молніями" через "Герберу"", - написав радник.
Флеш зазначив, що подібна зміна була очікуваною.
"Це очікувано, нічого дивного тут немає. Я просто прошу всіх звернути увагу на цей факт. Ймовірно, така схема буде поширюватися", - пояснив він.
"Якщо що, валимо "Герберу", а "Молнії" самі впадуть", - порадив радник президента.
Нагадаємо, Флеш регулярно розповідає про технологічні зміни у війні дронів. Нещодавно він уже анонсував тестування нових засобів РЕБ проти реактивних "Шахедів", зазначивши, що вже знає, чим ворог відповість на ці розробки.
Українські оборонні компанії також дедалі частіше впроваджують елементи штучного інтелекту та машинного зору в безпілотні платформи, що дозволяє ефективніше обходити ворожу РЕБ.
Крім того, в Україні вже розробили перший у світі автономний дрон-перехоплювач коптерного типу LITAVR, здатний самостійно злітати, наздоганяти та знищувати повітряні цілі без участі пілота під час польоту.