Флеш предупредил о новой опасной схеме атак дронами РФ

Впервые зафиксировали случай управления дронами "Молния" через "Герберу" - раньше эти системы не были совместимы между собой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника президента Сергея "Флэша" Бескрестнова.
По словам Флеша, МЭШ-модемы на дронах "Молния" и "Шахед" (он же "Гербера") работают в одном диапазоне частот и имеют одного китайского производителя, однако раньше не были совместимы между собой из-за лицензионных ограничений.
"Сегодня имеем первый случай управления "Молниями" через "Герберу"", - написал советник.
Флеш отметил, что подобное изменение было ожидаемым.
"Это ожидаемо, ничего удивительного здесь нет. Я просто прошу всех обратить внимание на этот факт. Вероятно, такая схема будет распространяться", - пояснил он.
"Если что, валим "Герберу", а "Молнии" сами упадут", - посоветовал советник президента.
Напомним, Флэш регулярно рассказывает о технологических изменениях в войне дронов. Недавно он уже анонсировал тестирование новых средств РЭБ против реактивных "Шахедов", отметив, что уже знает, чем враг ответит на эти разработки.
Украинские оборонные компании также все чаще внедряют элементы искусственного интеллекта и машинного зрения в беспилотные платформы, что позволяет более эффективно обходить враждебную РЭБ.
Кроме того, в Украине уже был разработан первый в мире автономный дрон-перехватчик коптерного типа LITAVR, способный самостоятельно взлетать, догонять и уничтожать воздушные цели без участия пилота во время полета.