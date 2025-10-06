ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

"Фламінго" вже б’ють по Росії? Зеленський натякнув на удари українськими ракетами

Україна, Понеділок 06 жовтня 2025 15:39
"Фламінго" вже б’ють по Росії? Зеленський натякнув на удари українськими ракетами Фото: Володимир Зеленський, президент України (РБК-Україна)
Автор: Валерій Ульяненко

Останніми днями Україна використовує для ударів по РФ не тільки свої дрони, а й іншу зброю виключно власного виробництва.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський на спільній прес-конференції з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом.

"По тих влучаннях, я думаю, можна зрозуміти людям з тих фрагментів, які є в соціальних мережах, де є застосування дронів, а де є застосування не дронів", - зазначив президент.

Він наголосив, що подробиці щодо застосування далекобійних можливостей України з'являться пізніше. За словами президента, не слід готувати росіян до того, що застосовують українські військові.

Зеленський подякував за українську зброю не тільки захисників, а й виробників. Він додав, що очікуються "великі можливості", які залежать від фінансування.

Президент України також заявив, що "це реальність" виробляти ракет і дронів у 2026 році на 35 мільярдів.

"Ми вважаємо, що ми дійсно збільшили наші можливості. Цей обсяг залежить від цієї суми, чи будуть відповідні гроші. Звідки ці гроші можуть бути? У нас є, слава Богу, у нас є двосторонні, в нас є 30 двосторонніх угод", - зауважив він.

Зеленський розповів, що у більшості таких угод є "розумні фінанси", і додав, що Нідерланди - одна з найбільших країн-донаторів допомоги і озброєння.

Український лідер зауважив, що є декілька європейських країн, які "дуже сильно" допомагають Україні.

"Тобто це частина того бюджету, який ми будемо використовувати на нашу далекобійність. Не тільки далекобійність, але й відповідні дрони, які використовують наші військові на фронті", - підкреслив президент.

Українська зброя

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, що Україна успішно застосувала ракети "Нептун" і планує регулярне використання в майбутньому власних балістичних ракет.

Крім того, нещодавно українська делегація відвідала США. Сторони обговорили заплановану купівлю українських дронів та безпекову співпрацю.

РБК-Україна також писало, що минулого місяця міністр оборони Денис Шмигаль пообіцяв забезпечити найближчим часом 1000 дронів-перехоплювачів на добу, щоб убезпечити країну від ризиків з боку РФ.

