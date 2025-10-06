"Фламинго" уже бьют по России? Зеленский намекнул на удары украинскими ракетами

В последние дни Украина использует для ударов по РФ не только свои дроны, но и другое оружие исключительно собственного производства.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом.

"По тем попаданиям, я думаю, можно понять людям из тех фрагментов, которые есть в социальных сетях, где есть применение дронов, а где есть применение не дронов", - отметил президент.

Он подчеркнул, что подробности по применению дальнобойных возможностей Украины появятся позже. По словам президента, не следует готовить россиян к тому, что применяют украинские военные.

Зеленский поблагодарил за украинское оружие не только защитников, но и производителей. Он добавил, что ожидаются "большие возможности", которые зависят от финансирования.

Президент Украины также заявил, что "это реальность" производить ракет и дронов в 2026 году на 35 миллиардов.

"Мы считаем, что мы действительно увеличили наши возможности. Этот объем зависит от этой суммы, будут ли соответствующие деньги. Откуда эти деньги могут быть? У нас есть, слава Богу, у нас есть двусторонние, у нас есть 30 двусторонних соглашений", - отметил он.

Зеленский рассказал, что в большинстве таких соглашений есть "разумные финансы", и добавил, что Нидерланды - одна из крупнейших стран-доноров помощи и вооружения.

Украинский лидер отметил, что есть несколько европейских стран, которые "очень сильно" помогают Украине.

"То есть это часть того бюджета, который мы будем использовать на нашу дальнобойность. Не только дальнобойность, но и соответствующие дроны, которые используют наши военные на фронте", - подчеркнул президент.