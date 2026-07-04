Щоб не втратити пенсію: як перевірити, чи пройдено ідентифікацію в ПФУ

Сервіс допомоги пенсіонерам

Сервіс "Моя ідентифікація" на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України дозволяє переконатися, що фізична ідентифікація відбулася і пенсійні виплати наступного року продовжаться.

Умови перевірки інформації

Для цього потрібно діяти за простим алгоритмом:

Зайти на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. Авторизуватись одним зі способів: за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), Дія.Підпису, ID.GOV.UA, та увійти до особистого кабінету. У меню ліворуч - обрати рубрику "Моя ідентифікація". Побачити інформацію про дату останньої ідентифікації та спосіб її проходження.

Детальніше про роботу сервісу - у відеоінструкції.

Нагадаємо, онлайн-перевірка є обов’язковою умовою для продовження пенсійних виплат у 2026 році для українців, які перебувають за кордоном або в окупації.

Процедуру можна пройти через звичайний відеодзвінок з попередньою заявкою на вебпорталі ПФУ.