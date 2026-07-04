Щоб не втратити пенсію: як перевірити, чи пройдено ідентифікацію в ПФУ

Пенсіонери мають надійний алгоритм, щоб пересвідчитися у проходженні своєї фізичної ідентифікації у 2026 році. Для цього працює спеціальний онлайн-сервіс.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України (ПФУ).
Сервіс "Моя ідентифікація" на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України дозволяє переконатися, що фізична ідентифікація відбулася і пенсійні виплати наступного року продовжаться.
Для цього потрібно діяти за простим алгоритмом:
Детальніше про роботу сервісу - у відеоінструкції.
Нагадаємо, онлайн-перевірка є обов’язковою умовою для продовження пенсійних виплат у 2026 році для українців, які перебувають за кордоном або в окупації.
Процедуру можна пройти через звичайний відеодзвінок з попередньою заявкою на вебпорталі ПФУ.
Пенсіонери можуть отримати результат рішення про проходження відеоідентифікації на e-mail чи в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ.
Фізична ідентифікація для пенсіонерів також проходить і онлайн. Відеоконференцзв’язок з фахівцем Пенсійного фонду допоможе підтвердити право на отримання виплат від держави.