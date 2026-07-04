Чтобы не потерять пенсию: как проверить, пройдена ли идентификация в ПФУ

Пенсионеры имеют надежный алгоритм, чтобы убедиться в прохождении своей физической идентификации в 2026 году. Для этого работает специальный онлайн-сервис.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ).
Сервис "Моя идентификация" на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины позволяет убедиться, что физическая идентификация состоялась и пенсионные выплаты в следующем году продолжатся.
Для этого нужно действовать по простому алгоритму:
Детальнее про работу сервиса - в видеоинструкции.
Напомним, онлайн-проверка является обязательным условием для продления пенсионных выплат в 2026 году для находящихся за рубежом или в оккупации украинцев.
Процедуру можно пройти через обычный видеовызов с предварительной заявкой на вебпортале ПФУ.
Пенсионеры могут получить результат решения о прохождении видеоидентификации на e-mail или личном кабинете на вебпортале ПФУ.
Физическая идентификация для пенсионеров проходит и онлайн. Видеоконференцсвязь со специалистом Пенсионного фонда поможет подтвердить право на получение выплат от государства.