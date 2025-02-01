Фіцо звинуватив у втручанні у справи Словаччини крім України також Чехію. Прага відповіла

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив Чехію у втручанні через своїх політиків та ЗМІ у внутрішні справи країни. Кілька днів тому глава словацького уряду закидав Україні подібні обвинувачення, на які відреагували як Київ, так тепер і Прага.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Prague International та Twitter -акаунт (X) прем'єр-міністр Чехії Петра Фіали.

Обвинувачення на адресу чеської сторони глава уряду Словаччини зробив під час зустрічі з дипломатами, зокрема з послом Чехії Рудольфом Їндраком.

Також Фіцо повторив свої звинувачення в тому, що словацька опозиція начебто готувала переворот і планувала захопити урядові будівлі.

Серія звинувачень Фіцо на адресу України, Франції та НАТО

Раніше на цьому тижні він заявляв, що нібито напади на нього з боку Чехії в першу чергу спрямовані на дискредитацію колишнього прем'єр-міністра країни Андрея Бабіша. Рух Бабіша ANO наразі лідирує в опитуваннях партійної популярності напередодні парламентських виборів у Чехії цієї осені.

Кілька днів тому Фіцо назвав президента України Володимира Зеленського "ворогом", він також критикував прем'єр-міністра Франції Франсуа Байру за попередження про політичний вплив американського мільярдера Ілона Маска, та нападав на генерального секретаря НАТО Марка Рютте за заяви про Україну.

"Напади" словацького прем'єра на Чехію

Тепер словацький прем'єр вчергове накинувся на політиків і ЗМІ в Чеській Республіці. Так, під час зустрічі з дипломатами він повторив свої звинувачення, що чехи нібито втручаються у справи Словаччини.

"Пане посол, я не розумію втручання чеської політичної та медійної сцени у внутрішні справи Словацької Республіки. Це неприйнятно для будь-яких думок, поглядів чи рекомендацій щодо Словаччини", - цитує звернення Фіцо до посла Чехії Рудольфа Їндрака щоденна газета Hospodárske Noviny.

Фіцо був особливо засмучений тим, що, за його словами, був представлений у чеських ЗМІ в образі політичного керівництва Словаччини, який, за його словами, "далеко за межами стерпного та будь-якого уявлення про пристойність".

Разом з тим він не пояснив, що саме, на його думку, мав зробити посол Чехії в Словаччині щодо роботи журналістів у Чехії.

Відповідь Чехії на критику Фіцо

Своєю чергою прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала відкинув звинувачення Фіцо, які назвав "абсурдними".

У заяві, опублікованій у соцмережі X, глава чеського уряду із сарказмом зазначив, що перед минулорічними виборами Фіцо отримав підтримку від Андрея Бабіша, лідера чеської опозиційної партії ANO.

"Звинувачення Роберта Фіцо у втручанні Чехії у справи Словаччини є абсурдними. Якщо, звичайно, словацький прем'єр-міністр не має на увазі те, як Андрей Бабіш підтримував його перед останніми словацькими виборами", - написав Фіала.