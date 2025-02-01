Фицо обвинил во вмешательстве в дела Словакии кроме Украины также Чехию. Прага ответила

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Чехию во вмешательстве через своих политиков и СМИ во внутренние дела страны. Несколько дней назад глава словацкого правительства адресовал Украине подобные обвинения, на которые отреагировали как Киев, так теперь и Прага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Prague International и Twitter-аккаунт (X) премьер-министра Чехии Петра Фиалы.

Обвинения в адрес чешской стороны глава правительства Словакии сделал во время встречи с дипломатами, в частности с послом Чехии Рудольфом Йиндраком.

Также Фицо повторил свои обвинения в том, что словацкая оппозиция якобы готовила переворот и планировала захватить правительственные здания.

Серия обвинений Фицо в адрес Украины, Франции и НАТО

Ранее на этой неделе он заявлял, что якобы нападения на него со стороны Чехии в первую очередь направлены на дискредитацию бывшего премьер-министра страны Андрея Бабиша. Движение Бабиша ANO сейчас лидирует в опросах партийной популярности накануне парламентских выборов в Чехии этой осенью.

Несколько дней назад Фицо назвал президента Украины Владимира Зеленского "врагом", он также критиковал премьер-министра Франции Франсуа Байру за предупреждение о политическом влиянии американского миллиардера Илона Маска, и нападал на генерального секретаря НАТО Марка Рютте за заявления об Украине.

"Нападения" словацкого премьера на Чехию

Теперь словацкий премьер в очередной раз набросился на политиков и СМИ в Чешской Республике. Так, во время встречи с дипломатами он повторил свои обвинения, что чехи якобы вмешиваются в дела Словакии.

"Господин посол, я не понимаю вмешательства чешской политической и медийной сцены во внутренние дела Словацкой Республики. Это неприемлемо для любых мнений, взглядов или рекомендаций относительно Словакии", - цитирует обращение Фицо к послу Чехии Рудольфу Йиндраку ежедневная газета Hospodárske Noviny.

Фицо был особенно расстроен тем, что, по его словам, был представлен в чешских СМИ в образе политического руководства Словакии, который, по его словам, "далеко за пределами сносного и любого представления о приличиях".

Вместе с тем он не объяснил, что именно, по его мнению, должен был сделать посол Чехии в Словакии относительно работы журналистов в Чехии.

Ответ Чехии на критику Фицо

В свою очередь премьер-министр Чехии Петр Фиала отверг обвинения Фицо, которые назвал "абсурдными".

В заявлении, опубликованном в соцсети X, глава чешского правительства с сарказмом отметил, что перед прошлогодними выборами Фицо получил поддержку от Андрея Бабиша, лидера чешской оппозиционной партии ANO.

"Обвинения Роберта Фицо во вмешательстве Чехии в дела Словакии являются абсурдными. Если, конечно, словацкий премьер-министр не имеет в виду то, как Андрей Бабиш поддерживал его перед последними словацкими выборами", - написал Фиала.