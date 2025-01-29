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МЗС Словаччини викликало посла України через критику в бік Фіцо

Словаччина, Середа 29 січня 2025 19:24
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МЗС Словаччини викликало посла України через критику в бік Фіцо Фото: прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міністерство закордонних справ Словаччини викликало українського посла Мирослава Кастрана. Причиною стала критика Києва словацького премʼєр-міністра Роберта Фіцо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dennik N.

Як зазначається, словацьке МЗС висловило Кастрану "рішучий протест" проти заяв української сторони та назвало їх втручанням у внутрішні справи Словаччини.

При цьому відомство не уточнює, про що саме йдеться.

Заяви Фіцо та відповідь України

Нагадаємо, 28 січня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав "ворогом" президента України Володимира Зеленського через припинення транзиту російського газу до країн Європи.

У відповідь Зеленський зазначив, що Фіцо обрав Москву замість Америки й не прагне збереження незалежності та суверенітету своєї країни.

Заява прем'єра Словаччини, ймовірно, пов'язана з масовими акціями протесту, що спалахнули останнім часом у країні.

Раніше Фіцо звинуватив, що до протестів начебто причетна Україна.

МЗС України також відреагувало на останні резонансні заяви Фіцо. Відомство розцінює їх як спробу перекласти на Україну відповідальність політика за провали у внутрішній політиці.

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Роберт Фіцо
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