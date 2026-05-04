Фіцо зробив нову заяву про Україну та зустріч із Зеленським

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що переговори урядів його країни та України відбудуться у Братиславі або Києві. Він також повідомив, що у них з українським лідером "діаметрально протилежні погляди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dennik N .

Фіцо вже не каже, що поїде до Києва, натомість він воліє провести спільні переговори урядів у Братиславі.

"Мені здалося, що президент Зеленський (президент України Володимир Зеленський, - ред.) був досить гнучким. Тож спробуємо організувати переговори в Братиславі. У мене немає причин робити дешеві жести", - зазначив він.

Водночас у суботу, 2 травня, Фіцо після телефонної розмови з Зеленським заявив, що поїде до Києва.

"Ми продовжимо у форматі спільних урядів, водночас будемо взаємно відвідувати столиці наших країн", - наголосив прем'єр Словаччини.

Досі Фіцо уникав візиту до Києва. Тепер він каже, що не хоче сперечатися щодо місця переговорів.

"Спільні переговори урядів відбудуться в Братиславі або в Києві", - сказав словацький політик в Єревані.

Діаметрально протилежні погляди з Зеленським

Крім того, Фіцо повідомив, що у нього з Зеленським "діаметрально протилежні погляди" щодо війни, нафти та позики.

"Якби я довше поспілкувався з президентом Зеленським, ми б з’ясували, що маємо діаметрально протилежні погляди. Я маю іншу думку щодо війни, нафти, а також щодо того, чи слід надавати їм позики", - зазначив він.

Водночас словацький прем'єр додав, що Словаччина та Україна є сусідами, тому необхідно працювати над автомобільним і залізничним сполученням, а також над енергетикою.

"Як і раніше, Словаччина не підтримуватиме жодних військових позик і не надсилатиме зброю безкоштовно. Якщо хтось хоче зброю, він може її купити", - підкреслив Фіцо.

Він також заявив, що в Україні є "десятки тисяч найманців", і додав, що має на увазі "не в негативному сенсі, а саме найманих солдатів". Словацький прем'єр вважає, що якщо після війни цим чоловікам не знайдуть роботу, вони можуть піти на злочин.