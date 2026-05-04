Фицо сделал новое заявление об Украине и встрече с Зеленским

16:03 04.05.2026 Пн
2 мин
Касательно чего премьер Словакии и украинский президент имеют "противоположные взгляды"?
aimg Валерий Ульяненко
Фицо сделал новое заявление об Украине и встрече с Зеленским Фото: Роберт Фицо (Getty Images)
Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что переговоры правительств его страны и Украины состоятся в Братиславе или Киеве. Он также сообщил, что у них с украинским лидером "диаметрально противоположные взгляды".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dennik N.

Фицо уже не говорит, что поедет в Киев, вместо этого он предпочитает провести совместные переговоры правительств в Братиславе.

"Мне показалось, что президент Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский, - ред.) был достаточно гибким. Поэтому попробуем организовать переговоры в Братиславе. У меня нет причин делать дешевые жесты", - отметил он.

В то же время в субботу, 2 мая, Фицо после телефонного разговора с Зеленским заявил, что поедет в Киев.

"Мы продолжим в формате совместных правительств, при этом будем взаимно посещать столицы наших стран", - подчеркнул премьер Словакии.

До сих пор Фицо избегал визита в Киев. Теперь он говорит, что не хочет спорить о месте переговоров.

"Совместные переговоры правительств состоятся в Братиславе или в Киеве", - сказал словацкий политик в Ереване.

Диаметрально противоположные взгляды с Зеленским

Кроме того, Фицо сообщил, что у него с Зеленским "диаметрально противоположные взгляды" касательно войны, нефти и займа.

Фицо сделал новое заявление об Украине и встрече с ЗеленскимФото: Фицо сделал заявление по поводу переговоров с Зеленским (инфографика РБК-Украина)

"Если бы я дольше пообщался с президентом Зеленским, мы бы выяснили, что имеем диаметрально противоположные взгляды. Я имею другое мнение по поводу войны, нефти, а также по поводу того, следует ли предоставлять им займы", - отметил он.

В то же время словацкий премьер добавил, что Словакия и Украина являются соседями, поэтому необходимо работать над автомобильным и железнодорожным сообщением, а также над энергетикой.

"Как и раньше, Словакия не будет поддерживать никаких военных займов и не будет посылать оружие бесплатно. Если кто-то хочет оружие, он может его купить", - подчеркнул Фицо.

Он также заявил, что в Украине есть "десятки тысяч наемников", и добавил, что имеет в виду "не в негативном смысле, а именно наемных солдат". Словацкий премьер считает, что если после войны этим мужчинам не найдут работу, они могут пойти на преступление.

Напомним, Зеленский 2 мая подтвердили факт телефонного разговора с Фицо. Президент Украины заявил, что они оба заинтересованы в налаживании отношений между государствами.

Отметим, Фицо заявил, что ни одно мирное соглашение в военном конфликте со страной-агрессором невозможно без согласия Украины.

