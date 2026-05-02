Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Фіцо зробив несподівану заяву про мирну угоду між Україною та РФ

17:35 02.05.2026 Сб
2 хв
Що сказав Фіцо після розмови із Зеленським?
aimg Едуард Ткач
Фото: Роберт Фіцо (Getty Images)

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо раптово заявив, що жодна мирна угода з Росією неможлива без згоди України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у Facebook.

Читайте також: Фіцо змінив плани щодо параду Путіна під час поїздки до Москви

Як відомо, сьогодні у словацького прем'єра відбулася телефонна розмова президентом України Володимиром Зеленським. Після він зробив низку несподіваних заяв, які відрізнялися від його звичної риторики щодо України.

За словами Фіцо, незважаючи на те, що у нього і Зеленського різні думки з деяких тем - у них є спільний інтерес, який полягає в "добрих і дружніх відносинах Словаччини та України".

Ба більше, він підтвердив, що Братислава підтримує амбіції Києва вступити в ЄС, оскільки Словаччина хоче, щоб Україна, як сусід, "була стабільною і демократичною країною".

Зокрема словацький прем'єр висловив позицію з приводу майбутньої потенційної мирної угоди між Україною і Росією.

"Також я підкреслив, що жодна мирна угода у військовому конфлікті з Російською Федерацією неможлива без згоди української сторони", - написав Фіцо.

Він додав, що під час розмови із Зеленським вони домовилися зустрітися в понеділок у Єревані на саміті Європейського політичного товариства, а також продовжуватимуть роботу у форматі спільних урядових засідань і обміняються візитами до столиць двох країн.

Що ще відомо

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні теж підтвердили факт телефонної розмови з прем'єром Словаччини Робертом Фіцо. Він підкреслив, що вони обидва зацікавлені в налагодженні відносин між державами.

Також ми писали, що після поразки прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на виборах, прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна не заперечуватиме проти розблокування 90 млрд євро для України.

Також він сказав, що Словаччина підтримає 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії, але тільки після відновлення транзиту нафти трубопроводом "Дружба". Як результат, кредит у підсумку було виділено, а 20-й пакет санкцій успішно проголосовано.

