Фіцо зробив несподівану заяву про мирну угоду між Україною та РФ

Як відомо, сьогодні у словацького прем'єра відбулася телефонна розмова президентом України Володимиром Зеленським. Після він зробив низку несподіваних заяв, які відрізнялися від його звичної риторики щодо України.

За словами Фіцо, незважаючи на те, що у нього і Зеленського різні думки з деяких тем - у них є спільний інтерес, який полягає в "добрих і дружніх відносинах Словаччини та України".

Ба більше, він підтвердив, що Братислава підтримує амбіції Києва вступити в ЄС, оскільки Словаччина хоче, щоб Україна, як сусід, "була стабільною і демократичною країною".

Зокрема словацький прем'єр висловив позицію з приводу майбутньої потенційної мирної угоди між Україною і Росією.

"Також я підкреслив, що жодна мирна угода у військовому конфлікті з Російською Федерацією неможлива без згоди української сторони", - написав Фіцо.

Він додав, що під час розмови із Зеленським вони домовилися зустрітися в понеділок у Єревані на саміті Європейського політичного товариства, а також продовжуватимуть роботу у форматі спільних урядових засідань і обміняються візитами до столиць двох країн.