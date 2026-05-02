Фицо сделал неожиданное заявление о мирном соглашении между Украиной и РФ

Как известно, сегодня у словацкого премьера состоялся телефонный разговор президентом Украины Владимиром Зеленским. После он сделал ряд неожиданных заявлений, которые отличались от его привычной риторики по отношению к Украине.

По словам Фицо, несмотря на то, что у него и Зеленского разные мнение по некоторым темам - у них есть общий интерес, который заключается в "добрых и дружественных отношениях Словакии и Украины".

Более того, он подтвердил, что Братислава поддерживает амбиции Киева вступить в ЕС, так как Словакия хочет, чтобы Украина, как сосед, "была стабильной и демократической страной".

В том числе словацкий премьер высказал позицию по поводу по будущей потенциальной мирной сделки между Украиной и Россией.

"Также я подчеркнул, что никакое мирное соглашение в военном конфликте с Российской Федерацией невозможно без согласия украинской стороны", - написал Фицо.

Он добавил, что во время разговора с Зеленским они договорились встретиться в понедельник в Ереване на саммите Европейского политического общества, а также будут продолжать работу в формате совместных правительственных заседаний и обменяются визитами в столицы двух стран.