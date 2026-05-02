Фицо сделал неожиданное заявление о мирном соглашении между Украиной и РФ
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо внезапно заявил, что никакое мирное соглашение с Россией невозможно без согласия Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Facebook.
Как известно, сегодня у словацкого премьера состоялся телефонный разговор президентом Украины Владимиром Зеленским. После он сделал ряд неожиданных заявлений, которые отличались от его привычной риторики по отношению к Украине.
По словам Фицо, несмотря на то, что у него и Зеленского разные мнение по некоторым темам - у них есть общий интерес, который заключается в "добрых и дружественных отношениях Словакии и Украины".
Более того, он подтвердил, что Братислава поддерживает амбиции Киева вступить в ЕС, так как Словакия хочет, чтобы Украина, как сосед, "была стабильной и демократической страной".
В том числе словацкий премьер высказал позицию по поводу по будущей потенциальной мирной сделки между Украиной и Россией.
"Также я подчеркнул, что никакое мирное соглашение в военном конфликте с Российской Федерацией невозможно без согласия украинской стороны", - написал Фицо.
Он добавил, что во время разговора с Зеленским они договорились встретиться в понедельник в Ереване на саммите Европейского политического общества, а также будут продолжать работу в формате совместных правительственных заседаний и обменяются визитами в столицы двух стран.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня тоже подтвердили факт телефонного разговора с премьером Словакии Робертом Фицо. Он подчеркнул, что они оба заинтересованы в налаживании отношений между государствами.
Также мы писали, что после поражения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах, премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не будет возражать против разблокирования 90 млрд евро для Украины.
Также он сказал, что Словакия поддержит 20-й пакет санкций ЕС против России, но только после восстановления транзита нефти по трубопроводу "Дружба". Как результат, кредит в итоге был выделен, а 20-й пакет санкций успешно проголосован.