ua en ru
Сб, 02 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Фицо сделал неожиданное заявление о мирном соглашении между Украиной и РФ

17:35 02.05.2026 Сб
2 мин
Что сказал Фицо после разговора с Зеленским?
Эдуард Ткач
Фото: Роберт Фицо (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо внезапно заявил, что никакое мирное соглашение с Россией невозможно без согласия Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Facebook.

Читайте также: Фицо изменил планы насчет парада Путина во время поездки в Москву

Как известно, сегодня у словацкого премьера состоялся телефонный разговор президентом Украины Владимиром Зеленским. После он сделал ряд неожиданных заявлений, которые отличались от его привычной риторики по отношению к Украине.

По словам Фицо, несмотря на то, что у него и Зеленского разные мнение по некоторым темам - у них есть общий интерес, который заключается в "добрых и дружественных отношениях Словакии и Украины".

Более того, он подтвердил, что Братислава поддерживает амбиции Киева вступить в ЕС, так как Словакия хочет, чтобы Украина, как сосед, "была стабильной и демократической страной".

В том числе словацкий премьер высказал позицию по поводу по будущей потенциальной мирной сделки между Украиной и Россией.

"Также я подчеркнул, что никакое мирное соглашение в военном конфликте с Российской Федерацией невозможно без согласия украинской стороны", - написал Фицо.

Он добавил, что во время разговора с Зеленским они договорились встретиться в понедельник в Ереване на саммите Европейского политического общества, а также будут продолжать работу в формате совместных правительственных заседаний и обменяются визитами в столицы двух стран.

Что еще известно

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня тоже подтвердили факт телефонного разговора с премьером Словакии Робертом Фицо. Он подчеркнул, что они оба заинтересованы в налаживании отношений между государствами.

Также мы писали, что после поражения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах, премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не будет возражать против разблокирования 90 млрд евро для Украины.

Также он сказал, что Словакия поддержит 20-й пакет санкций ЕС против России, но только после восстановления транзита нефти по трубопроводу "Дружба". Как результат, кредит в итоге был выделен, а 20-й пакет санкций успешно проголосован.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Роберт Фицо Война в Украине
Новости
Россияне пытаются вытеснить Силы обороны с северных окраин Покровска, - ДШВ
Аналитика
"Ни одна задача не стоит бессмысленной потери людей": военные 1 ОШП о дронах и цене победы
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Ни одна задача не стоит бессмысленной потери людей": военные 1 ОШП о дронах и цене победы